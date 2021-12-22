Başkan Erdoğan açıkladı vatandaş parasına sahip çıktı! TL’de son 38 yılın en büyük yükselişi yaşandı..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, başta dövize endeksi TL mevduat olmak üzere TL'yi özendirme paketi, para piyasalarında tarihi günlerin yaşanmasına neden oldu. Pazartesi günü açıklama öncesi 18.36 TL ile tarihinin en yüksek seviyesini gören dolar, Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni mevduat hamlesinin ardından adeta yerle bir oldu. Yerli yatırımcıların açıklama sonrası gerçekleştirdiği 1 milyar doların üzerindeki satışla dolar yüzde 33 değer kaybederek 12.27 liraya kadar geriledi. Açıklanan paketin ardından Türk Lirası dolar karşısında 1983'ten bu yana en güçlü yükselişini kaydetti.