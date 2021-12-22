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    Başkan Erdoğan açıkladı vatandaş parasına sahip çıktı! TL’de son 38 yılın en büyük yükselişi yaşandı..

    Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının ardından vatandaşlar dövizlerini satmak için döviz bürolarına akın etti. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok şehirde döviz bürolarında uzun kuyruklar oluştu. Kapalıçarşı’da da dün son zamanların en yoğun sabahlarından biri yaşandı.

    Vatandaş parasına sahip çıktı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, başta dövize endeksi TL mevduat olmak üzere TL'yi özendirme paketi, para piyasalarında tarihi günlerin yaşanmasına neden oldu. Pazartesi günü açıklama öncesi 18.36 TL ile tarihinin en yüksek seviyesini gören dolar, Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni mevduat hamlesinin ardından adeta yerle bir oldu. Yerli yatırımcıların açıklama sonrası gerçekleştirdiği 1 milyar doların üzerindeki satışla dolar yüzde 33 değer kaybederek 12.27 liraya kadar geriledi. Açıklanan paketin ardından Türk Lirası dolar karşısında 1983'ten bu yana en güçlü yükselişini kaydetti.



    DÖVIZİNİ TL'YE ÇEVİRENE DESTEK
    Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağını açıkladı. Döviz tevdiat hesaplarının TL vadeli mevduata dönüşümü halinde vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak fark Merkez Bankası tarafından karşılanacağını bildirdi.



    EURO DA DÜŞTÜ
    Döviz piyasasında hareketlilik dün de devam etti. Pazartesi gününü 13.32 liradan tamamlayan dolar, dün Türkiye piyasalarının açılmasıyla birlikte yerli yatırımcının satışa geçmesi üzerine yüzde 17 daha düşerek 11.09 lira ile 1 ayın en düşük seviyesine indi. Dolarda önceki günkü zirveye göre düşüş yüzde 40'a ulaştı. Pazartesi 20 liranın üstüne çıkarak rekor kıran euro da dün 12.5 liraya kadar geriledi. Euroda kayıp yüzde 40'ı geçti. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 590'a gerilerken, tahvil faizleri de 2 puan düştü.



        12 ADIMDA YENİ DÖNEM
        Kur getirisi TL varlığının mevduat kazancının üstünde gerçekleşirse aradaki fark vatandaşa ödenecek.



        Dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Kur farkı TL olarak ödenecek.



        Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı oranı yüzde 25'ten 30'a çıkacak.



            Devlet iç borçlanma senetlerinde stopaj sıfıra inecek.



            İhracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlanıyor.



            KDV yeniden düzenlenecek.



                Temettü ödemeleri üzerindeki stopaj yüzde 10'a çekilecek.



                KİT'lerden elde edilen gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkarılarak yatırımcıların TL varlıklara yönelimi sağlanacak.



                Yastık altındaki 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altının finansal sisteme dahil edilmesi için yeni araçlar geliştirilecek.



                    Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli bir oranını öncelikli sektörlere kullandırması sağlanacak.



                    KGF desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma öncelikli işletme kredileri verilecek.



                    Proje bankacılığı konusu hızlandırılacak.



                        SİSTEM NASIL İŞLEYECEK TL MEVDUATA KUR FARKI BAŞLADI
                        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birikimlerini Türk Lirası'nda değerlendiren vatandaşların kurdaki oynaklık nedeniyle mağdur olmaması için açıkladığı 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü dün itibariyle devreye alındı. İşte yeni ürünle ilgili detaylar:



                        Sisteme isteyen her banka katılabilecek.



                        Hesap gerçek kişi müşteriler tarafından açılabilecek.



                            3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile hesap açılabilecek.



                            Minimum faiz oranı TCMB politika faiz oranı olarak uygulanacak.



                            Kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacak.



                                Vade sonunda faizli bakiye ödenirken Merkez Bankası'nca yayınlanan o günkü kur seviyesine bakılacak. Kur seviyesi faizden yüksekse ona göre ödeme yapılacak. Faiz oranı üzerindeki döviz farkı TL olarak yansıtılacak.



                                Vade bozulursa hesap vadesiz hesaba dönüşecek.



                                Bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.



                                    Söz konusu ürünün katılım bankacılığında da uygulanması konusunda çalışma yapılıyor.



                                    'KAZANAN TÜRKİYE EKONOMİSİ OLACAK'
                                    Hazıne ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, pakete ilişkin yaptığı açıklamada, "Kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır" ifadesini kullandı.



                                    KAMU BANKALARI SİSTEME HAZIR
                                    Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, kamu bankalarının hazır olduğunu belirterek, "Faizli bakiyenizle kurdan hangisi yüksekse onu alacaksınız" dedi. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da "Bütün bankalar katılacaktır. Katılmamak için daha iddialı bir ürününüz olmalı" diye konuştu.



                                        İŞ DÜNYASINDAN TAM DESTEK OLUMLU KARŞILIYORUZ
                                        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Olumlu karşılıyoruz. Alınan kararların ülkemizin üretim gücünün artırılmasına katkı vermesini bekliyoruz.



                                        YENİ YOLA GİRDİK
                                        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye yeni bir yola girmiştir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni önlemler piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kesmiştir.



                                        DALGALANMA BİTECEK
                                        Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: Türk Lirası'na güven sağlayan bu adımların kısa sürede sonuç vereceğine ve kurdaki dalgalanmayı sonlandıracağına inanıyoruz.



                                            İSTİKLARLI KURDAN YANAYIZ
                                            Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Açıklanan tedbir paketleri sayesinde TL adil değerini kısa zamanda bulacak ve istikrarlı bir seviyede işlem görecektir. İhracatın sürdürülebilir artışını destekleyecek önemli bir gelişme olmuştur. İhracatçılar olarak istikrarlı kurdan yanayız.



                                            İHRACAT İVME KAZANACAK
                                            İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: Kurdaki yüksek hareket doğrudan hammadde maliyetlerimizi etkiliyordu. Bu nedenle fiyat vermekte çok zorlanıyorduk. Dalgalanmadan zarar görüyorduk. Umuyorum yapılan bu hamleyle bu sıkıntımız ortadan kalkacak. İhracatta yukarı yönlü bir hareket bekliyorum.



                                            BES'TE 'YÜZDE 30' KAZANCI
                                            Bİreysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 2013'ten bu yana uygulanan ve sistemin büyümesinde rol üstelenen yüzde 25 devlet katkısı desteği, 5 puanlık artışla yüzde 30'a çıkıyor. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, devlet katkısının artmasının, sistemin büyüme ivmesini daha fazla artıracağını söyledi.



                                                18 BİN LİRA KATKI
                                                Benli, 2022 yılı için açıklanan 5 bin 4 lira brüt asgari ücret tutarı ile bir katılımcının devlet katkısından yararlanacağı yıllık üst limitin de 18 bin liraya yükseleceğini ifade etti. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre; BES'te otomatik katılımla birlikte toplam katılımcı sayısı 13.3 milyona, toplam fon büyüklüğü ise 250 milyar liraya ulaştı. Bu fon içerisinde devlet katkısı tutarı 24 milyar lirayı aştı.



                                                ALTINLAR DA YASTIK ALTINDAN ÇIKIYOR
                                                Kamu bankaları yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusunda İstanbul Altın Rafinerisi ile çalışma yapıyor. Sisteme özel bankaların da katılması hedefleniyor. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, altınların sisteme katılması için vatandaşa kazandıracak bazı aksiyonlar alacaklarını açıkladı.



                                                DOĞALGAZA SOSYAL TARİFE
                                                BOTAŞ, evlere verilen doğalgazda sosyal tarifeye geçiyor. Hedef, konut ve bölgelerin özelliği, vatandaşın alım gücüne göre bir tarife belirlenmesi, dar gelirlilerin daha düşük ücrete gaz kullanmasının sağlanması. BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yaylacı, "Konutlara kademeli fiyat belirlenmesi için bir çalışmamız var" dedi. (Zübeyde YALÇIN)



                                                    POMPADA 'CİDDİ DÜŞÜŞ' BEKLENİYOR
                                                    Enerji sektörü temsilcileri, döviz kurlarında başlayan düşüşün akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyacağını belirtti. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, "Akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz" dedi.

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                                                    Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan açıkladı vatandaş parasına sahip çıktı! TL’de son 38 yılın en büyük yükselişi yaşandı..
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