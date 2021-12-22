Başkan Erdoğan açıkladı vatandaş parasına sahip çıktı! TL’de son 38 yılın en büyük yükselişi yaşandı..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, başta dövize endeksi TL mevduat olmak üzere TL'yi özendirme paketi, para piyasalarında tarihi günlerin yaşanmasına neden oldu. Pazartesi günü açıklama öncesi 18.36 TL ile tarihinin en yüksek seviyesini gören dolar, Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni mevduat hamlesinin ardından adeta yerle bir oldu. Yerli yatırımcıların açıklama sonrası gerçekleştirdiği 1 milyar doların üzerindeki satışla dolar yüzde 33 değer kaybederek 12.27 liraya kadar geriledi. Açıklanan paketin ardından Türk Lirası dolar karşısında 1983'ten bu yana en güçlü yükselişini kaydetti.
DÖVIZİNİ TL'YE ÇEVİRENE DESTEK
Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağını açıkladı. Döviz tevdiat hesaplarının TL vadeli mevduata dönüşümü halinde vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak fark Merkez Bankası tarafından karşılanacağını bildirdi.
EURO DA DÜŞTÜ
Döviz piyasasında hareketlilik dün de devam etti. Pazartesi gününü 13.32 liradan tamamlayan dolar, dün Türkiye piyasalarının açılmasıyla birlikte yerli yatırımcının satışa geçmesi üzerine yüzde 17 daha düşerek 11.09 lira ile 1 ayın en düşük seviyesine indi. Dolarda önceki günkü zirveye göre düşüş yüzde 40'a ulaştı. Pazartesi 20 liranın üstüne çıkarak rekor kıran euro da dün 12.5 liraya kadar geriledi. Euroda kayıp yüzde 40'ı geçti. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 590'a gerilerken, tahvil faizleri de 2 puan düştü.