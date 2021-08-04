Borcunu öde cezadan kurtul

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, yeni yapılandırma kanunu ile kurum alacaklarının tamamının gecikme zammı ve gecikme faizlerinin silineceğini bildirdi. Yılmaz, işverenlerin "e-Sigorta" yoluyla kurumca verilen şifreler üzerinden yapılandırma başvurusunda bulunabileceklerini, 4/B sigortalıları ile primini kendi ödeyen ek-5 ve ek-6 sigortalıların ise "e-Devlet" üzerinden başvurabileceklerini aktararak, "Yapılandırma için son başvuru tarihimiz 31 Ağustos 2021" dedi.
- Ekonomi
- 04.08.2021 Gazete