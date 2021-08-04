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    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, yeni yapılandırma kanunu ile kurum alacaklarının tamamının gecikme zammı ve gecikme faizlerinin silineceğini bildirdi. Yılmaz, işverenlerin "e-Sigorta" yoluyla kurumca verilen şifreler üzerinden yapılandırma başvurusunda bulunabileceklerini, 4/B sigortalıları ile primini kendi ödeyen ek-5 ve ek-6 sigortalıların ise "e-Devlet" üzerinden başvurabileceklerini aktararak, "Yapılandırma için son başvuru tarihimiz 31 Ağustos 2021" dedi.

    Borcunu öde cezadan kurtul
    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, yeni yapılandırma kanunu ile kurum alacaklarının tamamının gecikme zammı ve gecikme faizlerinin silineceğini bildirdi. Yılmaz, işverenlerin "e-Sigorta" yoluyla kurumca verilen şifreler üzerinden yapılandırma başvurusunda bulunabileceklerini, 4/B sigortalıları ile primini kendi ödeyen ek-5 ve ek-6 sigortalıların ise "e-Devlet" üzerinden başvurabileceklerini aktararak, "Yapılandırma için son başvuru tarihimiz 31 Ağustos 2021" dedi.
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