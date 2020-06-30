Dolar ve euro bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı ayın son işlem gününde çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 6,8550 liradan, avro 7,6980 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8540 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7120 lira olmuştu. Peki, ayın son işlem gününde dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Haziran canlı döviz kurları

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?