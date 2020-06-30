Dolar ve euro bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı ayın son işlem gününde çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 6,8550 liradan, avro 7,6980 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8540 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7120 lira olmuştu. Peki, ayın son işlem gününde dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Haziran canlı döviz kurları
DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 390 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 390 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 389 bin 700 lira, en yüksek 391 bin 390 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 390 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 430 milyon 475 bin 143,90 lira, işlem miktarı ise 3.744,08 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 435 milyon 956 bin 134,75 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK AÇILDI
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kazançla 360 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 12.253 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşerek 6.208 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 7.264 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 4.944 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 19.412 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 düşüşle 1,1210 ve sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,2270 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi ve merkez bankalarının destekleri ile dün yükseliş eğiliminde hareket eden pay piyasalarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerle baskılandığını ifade etti.
Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Çin hükümeti, Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası'nı onayladı.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, mayısta işsizlik oranı yüzde 2,9'la beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede geçici sanayi üretimi verileri de mayısta aylık yüzde 8,4 ile beklentilerden daha fazla düşüş kaydetti. Haziran ayına ilişkin sanayi üretimi beklentisi ise yüzde 5,7 artış yönünde oldu.
Jeopolitik riskleri artıran Ulusal Güvenlik Yasası'nın onaylanması ve Japonya'da açıklanan negatif verilere karşın Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın sunumu öncesi ABD piyasalarındaki pozitif havanın devralındığı görüldü.
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artarak günü 22.288 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 107,7 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artışla 2.985 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 2.108 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 35.121 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kazançla 24.377 puanda seyrediyor.