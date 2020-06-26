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    • Ekonomi
    • 26.06.2020 Gazete
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    Maske oyunu

    Başkanı Aziz Koçal, çocuk maskelerinde farklı satış fiyatları uygulandığına yönelik şikayetler aldıklarını belirterek, "Maske fiyatı 1 lira olarak belirlenirken 'yaşlı' veya 'çocuk' maskesi gibi bir ayrıma gidilmedi.

    Maske oyunu
    Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, çocuk maskelerinde farklı satış fiyatları uygulandığına yönelik şikayetler aldıklarını belirterek, "Maske fiyatı 1 lira olarak belirlenirken 'yaşlı' veya 'çocuk' maskesi gibi bir ayrıma gidilmedi. Bu nedenle çocuk maskelerinin 1 liranın üzerinde satılması, fiyat kararına aykırıdır. Ayrıca sadece çocuk maskeleri değil, bazı toplu alanlarda 5 lira karşılığı normal maskelerin satıldığı yönünde şikayetler de geliyor" dedi. Vatandaşları uyaran Koçak, "Maskeyi 1 liranın üzerinde satanları Ticaret Bakanlığı'na şikayet edin" çağrısı yaptı.
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