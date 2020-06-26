Maske oyunu

çocuk maskelerinde farklı satış fiyatlarıuygulandığına yönelik şikayetleraldıklarını belirterek, "Maske fiyatı 1 liraolarak belirlenirken 'yaşlı' veya 'çocuk'maskesi gibi bir ayrıma gidilmedi. Bunedenle çocuk maskelerinin 1 liranınüzerinde satılması, fiyatkararına aykırıdır.Ayrıca sadeceçocuk maskelerideğil, bazı toplualanlarda 5 lirakarşılığı normalmaskelerinsatıldığıyönündeşikayetler degeliyor" dedi.Vatandaşlarıuyaran Koçak,"Maskeyi 1 liranınüzerinde satanlarıTicaretBakanlığı'naşikayetedin"çağrısıyaptı.