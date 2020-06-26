Maske oyunu

Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, çocuk maskelerinde farklı satış fiyatları uygulandığına yönelik şikayetler aldıklarını belirterek, "Maske fiyatı 1 lira olarak belirlenirken 'yaşlı' veya 'çocuk' maskesi gibi bir ayrıma gidilmedi. Bu nedenle çocuk maskelerinin 1 liranın üzerinde satılması, fiyat kararına aykırıdır. Ayrıca sadece çocuk maskeleri değil, bazı toplu alanlarda 5 lira karşılığı normal maskelerin satıldığı yönünde şikayetler de geliyor" dedi. Vatandaşları uyaran Koçak, "Maskeyi 1 liranın üzerinde satanları Ticaret Bakanlığı'na şikayet edin" çağrısı yaptı.