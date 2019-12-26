Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, saat 19.23'te yeni bir paylaşım daha yaptı.
Yayınlanan videoda yerli otomobil Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nden çıkarak İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nden geçti.
Otomobilin ön camı dışında her yeri kapatılırken, araca polis eskortluk yaptı. Sosyal medya hesabında, 'Direksiyonunda biz varız', 'Her şeyiyle bizim" paylaşımları yapıldı.
DİKKAT ÇEKEN DİREKSİYON DETAYI
Paylaşılan yeni videoda yerli otomobilin direksiyonu net bir şekilde görülmüş oldu.
LALE MOTİFİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından dün de "Türkiye'nin Otomobili"nin panjur ve ön tamponun bir bölümünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmış ve otomobilin panjur kısmında yer alan lale motifi de dikkati çekmişti.
ÜZERİNDEKİ ÖRTÜNÜN KALKMASINA BİR GÜN KALDI
Türkiye'nin otomobili, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Bilişim Vadisi'ndeki etkinlik ile kamuoyuna tanıtılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, otomobilin yüzünü göstermesinin ardından aracın direksiyonuna geçerek test sürüşü yapması bekleniyor.
Yüzde 100 elektrikle çalışan ve c segment bir SUV olacağı açıklanan yerli otomobilin tanıtılacağı etkinlikte, bir de sedan modelin sergileneceği belirtiliyor.
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Allah bize de nasip eder inşallah.
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