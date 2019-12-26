Otomobilin ön camı dışında her yeri kapatılırken, araca polis eskortluk yaptı. Sosyal medya hesabında,paylaşımları yapıldı.Paylaşılan yeni videoda yerli otomobilin direksiyonu net bir şekilde görülmüş oldu.Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından dün denin panjur ve ön tamponun bir bölümünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmış ve otomobilin panjur kısmında yer alan lale motifi de dikkati çekmişti.

ÜZERİNDEKİ ÖRTÜNÜN KALKMASINA BİR GÜN KALDI

Türkiye'nin otomobili, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Bilişim Vadisi'ndeki etkinlik ile kamuoyuna tanıtılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, otomobilin yüzünü göstermesinin ardından aracın direksiyonuna geçerek test sürüşü yapması bekleniyor.

Yüzde 100 elektrikle çalışan ve c segment bir SUV olacağı açıklanan yerli otomobilin tanıtılacağı etkinlikte, bir de sedan modelin sergileneceği belirtiliyor.