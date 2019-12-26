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  • 26.12.2019 19:25
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 20:00

den bir görüntü daha geldi | "Direksiyonunda biz varız!"

Son dakika haberine göre 'nin 'nun resmi Twitter sayfasından yüzde 100 elektrikli olacak Türkiye'nin Otomobili'nin saat 19:23 itibariyle yeni bir görüntüsü daha yayınlandı. Türkiye'nin Otomobili Twitter sayfasından paylaşılan videoya, "Direksiyonunda biz varız! #HerşeyiyleBizim" notu düşüldü.


'nin , saat 19.23'te yeni bir paylaşım daha yaptı.



Yayınlanan videoda Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nden çıkarak İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nden geçti.


Otomobilin ön camı dışında her yeri kapatılırken, araca polis eskortluk yaptı. Sosyal medya hesabında, 'Direksiyonunda biz varız', 'Her şeyiyle bizim" paylaşımları yapıldı.





DİKKAT ÇEKEN DİREKSİYON DETAYI
Paylaşılan yeni videoda yerli otomobilin direksiyonu net bir şekilde görülmüş oldu.


LALE MOTİFİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından dün de "Türkiye'nin Otomobili"nin panjur ve ön tamponun bir bölümünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmış ve otomobilin panjur kısmında yer alan lale motifi de dikkati çekmişti.

ÜZERİNDEKİ ÖRTÜNÜN KALKMASINA BİR GÜN KALDI
Türkiye'nin otomobili, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı 'ın da katılacağı Bilişim Vadisi'ndeki etkinlik ile kamuoyuna tanıtılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, otomobilin yüzünü göstermesinin ardından aracın direksiyonuna geçerek test sürüşü yapması bekleniyor.

Yüzde 100 elektrikle çalışan ve c segment bir SUV olacağı açıklanan yerli otomobilin tanıtılacağı etkinlikte, bir de sedan modelin sergileneceği belirtiliyor.

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Mehmet TUN&#199; Mehmet TUNÇ

Allah bize de nasip eder inşallah.

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cevapla 26.12.2019 19:35
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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