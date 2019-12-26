Asgari ücret 2020 zammı bugün açıklanacak. Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2020'de geçerli olacak yeni asgari ücret rakamı saat 14.00'de gerçekleştirilecek toplantının ardından belirlenecek. Asgari ücretin belirlenmesi içi Asgari Ücret Komisyonu gerekli araştırmayı yapar ve toplantılar sonucunda ne kadar zam yapılacağı duyurulur. Günün en çok merak edilenlerinden biri de AGİ dahil asgari ücret hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağı oldu. Peki, AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? İşte yıllara göre asgari ücret rakamları...

ASGARİ ÜCRET 2020'DE NE KADAR OLDU?

2020 asgari ücret oranı bugün belli olacak. Yeni yılla beraber asgari ücrete yapılacak zam oranı, bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek toplantının ardından duyurulacak. Yeni rakam açıklandığında takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA

Asgari ücrette elinize geçecek maaş net maaşdır. Aile durumunuza göre de AGİ ödemesi alırsınız. Evli olup olmamanız ve evli iseniz çocuk sayınız AGİ'nizi etkiler. Böylelikle alacağınız maaş da değişir. Kısaca AGİ dahil asgari ücret ödemeleri 2019 rakamlarına göre aşağıdaki gibidir;

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,00 TL

Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,59 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,27 TL

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintiler

(01.01.2019 – 31.12.2019)

Brüt Ücret: 2.558,00 TL

Sigorta Prim İşçi Payı: 358,12 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Gelir Vergisi Matrahı: 2.174,30 TL

Gelir Vergisi: 326,15 TL

Damga Vergisi: 19,42 T

Kesintiler Toplamı: 729,26 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,85 TL

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