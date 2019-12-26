Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. son toplantı ne zaman, saat kaçta?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. son toplantı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Doğrudan 7 milyon işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi. Komisyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bugün son kez toplanacak. Görüşme sonrası Bakan Selçuk'un 2020'de geçerli olacak asgari ücret rakamını açıklaması bekleniyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. son toplantı ne zaman, saat kaçta? İşte konu ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 4. SON TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında dördüncü toplantısını 26 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacak. Komisyon, asgari ücreti belirleme kapsamında saat 14.00'de bir araya gelecek. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Bakan Selçuk'un yeni rakamı açıklaması bekleniyor.

BİRİNCİ TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerinin görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından çalışma programı belirlendi.

Komisyonun ikinci toplantısının 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantısının 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılırken, son toplantının ayın son haftası Bakanlıkta yapılması konusunda mutabık kalındı.