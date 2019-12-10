Çırak olarak başladı 22 ülkeye ihracat yapıyor

Denizli'de, sanayi sitesinde çırak olarak çalışırken elektrikli otomobil yapma hayaliyle yola çıkan ve 22 ülkeye elektrikli gezinti aracı ihraç eder hale gelen girişimci Tahir Öztürk, başarı öyküsüyle dikkati çekiyor. Garatren markasıyla patentini aldıkları güneş enerjili ve elektrikli tramvaya dünya genelinden sipariş aldıklarını anlatan Öztürk, şunları söyledi: "İnat ederek bu işin üzerine gittim. Kendimi geliştirdim. İngilizce öğrendim. 14'e yakın ülkedeki fuarlara katılıyorum. Seyahatlerim sırasında o ülkelerde neler yapıldığını, müşterilerin ne istediğini gözlemliyorum. Buna uygun tasarımlara kafa yoruyorum. Çok şükür geldiğimiz nokta sevindirici. Bir dünya markası olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
- Ekonomi
- 10.12.2019
- Gazete
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