ING Bank, HSBC, Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, TEB ve İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu? Peşe peşe gelen faiz indirim kararlarının ardından vatandaşlar güncel kredi faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. En uygun kredinin hangi banka tarafından verildiği hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. İşte banka kredi faizlerinde son durum... Kamu bankalarında ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları 1.35 olarak belirlendi. Vatandalar kamu bankalarına başvuruda bulunarak %1.35 üzerinden ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Özel bankalarda ise ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları 1.25 ile 1.80 aralığında değişiyor. Özel bankalar arasında ihtiyaç kredisi için en düşük faiz oranı Türkiye Ekonomi Bankası(TEB) tarafından verilen %1.25 faiz oranı oldu.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ