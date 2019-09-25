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  • 25.09.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 10:28

Ardı ardına indirimi kararı! Bank, , Halkbank, , , ve İş sı kredi faizleri ne kadar oldu?

Merkez sı ardı ardına indirim kararı verdi. Bu faiz indirimi sonrasında vatandaşların yüzü güldü. Bu bağlamda konut satışları patladı. Araç ve konut sahibi olmak isteyen binlerce insan adeta bankalara akın etti. Özellikle Halkbank ve 'ın konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından özel bankalarda faizleri bir bir indirdi. Haberimizde güncel faiz oranlarını sizler için derledik. Kamu ve özel bankalar tarafından gerçekleştirilen güncel kredi faiz oranları indirimleri taşıt kredilerini ve ihtiyaç kredilerini de kapsamına aldı. Çok önemli oranda faiz oranı düşüşünün yaşandığı kredi sektöründe taşıt kredisi veya ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlarda, düşük faiz oranlarından faydalanabiliyor. Peki Bank, , Halkbank, , Vakıfbank, ve ne oldu?

Peş peşe faiz indirim kararı! Faiz oranları ne kadar?

ING Bank, HSBC, Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, TEB ve İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu? Peşe peşe gelen faiz indirim kararlarının ardından vatandaşlar güncel kredi faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. En uygun kredinin hangi banka tarafından verildiği hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. İşte banka kredi faizlerinde son durum... Kamu bankalarında ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları 1.35 olarak belirlendi. Vatandalar kamu bankalarına başvuruda bulunarak %1.35 üzerinden ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Özel bankalarda ise ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları 1.25 ile 1.80 aralığında değişiyor. Özel bankalar arasında ihtiyaç kredisi için en düşük faiz oranı Türkiye Ekonomi Bankası(TEB) tarafından verilen %1.25 faiz oranı oldu.

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