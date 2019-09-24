Konut kredisi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar en uygun kredi faiz oranlarını oldukça merak ediyor. Kamu bankaları ile birlikte özel bankalarda faizleri oldukça aşağı çekti. Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında ilk defa bir özel banka bu bağlamda 1.10 altına inerek yüzde 1 seviyesinde konut kredisi vermeye başladı. Bankaların faiz indirimi açıklamalarıyla birlikte yüz binlerce kişi kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Pek çok kişinin uygun kredi veren bankalar hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. İşte banka faizlerinde son durum... İşte 25 Eylül Akbank, ING, Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB banka faizleri indirimi son durum

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