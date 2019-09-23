Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.09.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 09:30

hangileridir? 24 Eylül güncel konut, taşıt, bireysel kredi oranları nedir?

Ziraat, ve Vakıfbank'ın kredi oranlarını yüzde 1'in altına düşürmesi kredi çekmeyi düşünen vatandaşları hareketlendirdi. Peki hangileridir? Ayrıntılar haberimizde. Her nın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.

En fazla hesaplanan konut kredileri işte aylık taksitler

Merkez Bankası ardı ardına yaptığı faiz indirimleri sonrasında piyasa oldukça canlandı. Konut ve taşıt alımları adeta patlama yaptı. Bu bağlamda en sık hesaplanan konut kredileri türlerini haberimizde derledik. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir. İşte bankaların kredi faiz oranları ve eski faiz oranlarına göre vatandaşın kazancı... Halkbank'ın da tüketici ve ticari müşterileri için faizleri indireceği öğrenildi. İşte 23 Eylül güncel konut kredisi faiz oranları ve en sık hesaplanan konut kredileri hangileridir?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEn sık hesaplanan konut kredileri hangileridir? 24 Eylül güncel konut, taşıt, bireysel kredi faiz oranları nedir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri