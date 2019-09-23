Merkez Bankası ardı ardına yaptığı faiz indirimleri sonrasında piyasa oldukça canlandı. Konut ve taşıt alımları adeta patlama yaptı. Bu bağlamda en sık hesaplanan konut kredileri türlerini haberimizde derledik. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir. İşte bankaların kredi faiz oranları ve eski faiz oranlarına göre vatandaşın kazancı... Halkbank'ın da tüketici ve ticari müşterileri için faizleri indireceği öğrenildi. İşte 23 Eylül güncel konut kredisi faiz oranları ve en sık hesaplanan konut kredileri hangileridir?

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