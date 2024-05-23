20 bin öğretmen atama sözlü sınav nasıl olacak? ilkatama.meb.gov.tr öğretmen atama başvuru ekranı 2024! Personel MEB başvuru kılavuzu, kontenjanlar, branş dağılımı!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi" yayımlandı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ataması yapılacak 20 bin öğretmen için 1 Temmuz'da başlayacak sözlü sınavların mevzuat hükümlerine göre sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve adayların bilgilendirilmesi amacıyla "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi" hazırlandı.

Buna göre, 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik gereği sözleşmeli öğretmenlik alımında sözlü sınav yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuru yapan ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

ÜYELER, GÖREVLİ OLDUKLARI KOMİSYONU SINAV SABAHI SINAV BİNASINDA ÖĞRENECEK

Adaylar, sözlü sınav binalarına fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri kontrol edilerek alınacak. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak. Fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar kesinlikle sınav yapılan binaya alınmayacak.