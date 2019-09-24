25 Eylül en uygun, güncel konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları belli oldu! Müjde üstüne müjde! İşte hesaplama

Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimleri sonrasında bankalarda kredi faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlıyor. Sadece ev değil, taşıt ve bireysel kredilerde de düşüş gözleniyor. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar arasında bir ilk yaşandı. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında ilk defa özel bir banka yüzde 1.10 altına inerek yüzde 1 seviyesinde konut kredisi vermeye başladı. Kredi faiz oranlarını düşüren bankalar özellikle konut kredilerinde sundukları fırsatlarla vatandaşların ev sahibi olmalarını sağlıyor. Konut kredisi çekecek vatandaşlar da merakla en uygun güncel konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. İşte 25 Eylül en uygun, güncel, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları ve hesaplama yöntemleri

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