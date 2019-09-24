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  • 25.09.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 09:04

25 Eylül en uygun, güncel konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları belli oldu! Müjde üstüne müjde! İşte hesaplama

25 Eylül en uygun, güncel, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları belli oldu! İşte hesaplama yöntemleri. Merkez sı faiz indirimi sonrasında özel bankalar kredi faiz oranlarını indirmeye başladı. Konut kredisi çekmek isteyenler ise merakla, 25 Eylül en uygun güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? Sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki, 25 Eylül en uygun güncel konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.

25 Eylül en uygun, güncel konut kredisi faiz oranları belli oldu

Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimleri sonrasında bankalarda kredi faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlıyor. Sadece ev değil, taşıt ve bireysel kredilerde de düşüş gözleniyor. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar arasında bir ilk yaşandı. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında ilk defa özel bir banka yüzde 1.10 altına inerek yüzde 1 seviyesinde konut kredisi vermeye başladı. Kredi faiz oranlarını düşüren bankalar özellikle konut kredilerinde sundukları fırsatlarla vatandaşların ev sahibi olmalarını sağlıyor. Konut kredisi çekecek vatandaşlar da merakla en uygun güncel konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. İşte 25 Eylül en uygun, güncel, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları ve hesaplama yöntemleri

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