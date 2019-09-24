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  • 25.09.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 09:09

En uygun krediyi en ucuza hangi veriyor? 25 Eylül Çarşamba güncel kredi oranları!

Ekonomideki sıkışıklık ile birlikte Merkez sı tarafından indirme kararı alındı. Ülke genelinde ekonomide rahatlama sağlamak ve vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 'nın gerçekleştirdiği adıma, bankalarda katılmaya başladı. Bankalar Merkez Bankası'nın aldığı kararın ardından için indirime gitmeye başladı. Her gün bankalar tarafından yeni bir faiz oranı indirimi duyurusu yapılıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı hamlesinin ilk yansımaları kamu bankalarının kredi faizlerinde etkisini gösterdi. Kamu bankaları tarafından yapılan kredilerdeki faiz indirimleriyle birlikte vatandaşın acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinde önemli bir kolaylık sağlandı.

En uygun krediyi en ucuza hangi banka veriyor?

Kredi çekmeyi düşünen vatandaşların merak ettiği güncel kredi faiz oranları açıklandı. İhtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi gibi krediler için güncel kredi faiz oranları için bankalar önemli fırsatlar sunuyor. Merkez Bankası'nın faiz indirme kararıyla birlikte bankaların güncel kredi faiz oranları için büyük düşüş başladı. Kamu bankalarından ilk olarak Ziraat Bankası ve daha sonrasında Halkbank ve Vakıfbank tarafından
güncel kredi faiz oranları için düşüş duyurusu gerçekleştirildi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından yapılan kredi faiz oranı indirimleri çerçevesinde konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi daha düşük faiz oranlarından daha ekonomik şekilde çekilebiliyor.

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