Kredi çekmeyi düşünen vatandaşların merak ettiği güncel kredi faiz oranları açıklandı. İhtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi gibi krediler için güncel kredi faiz oranları için bankalar önemli fırsatlar sunuyor. Merkez Bankası'nın faiz indirme kararıyla birlikte bankaların güncel kredi faiz oranları için büyük düşüş başladı. Kamu bankalarından ilk olarak Ziraat Bankası ve daha sonrasında Halkbank ve Vakıfbank tarafından

güncel kredi faiz oranları için düşüş duyurusu gerçekleştirildi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından yapılan kredi faiz oranı indirimleri çerçevesinde konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi daha düşük faiz oranlarından daha ekonomik şekilde çekilebiliyor.

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