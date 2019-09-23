Bankaların kredi faiz oranları vatandaşların bu aralar gündeminde. Kredi faiz oranlarının inmesiyle birlikte kredilerde patlama yaşandı.

Bu bağlamda vatandaşlarda konut kredisi faiz oranlarını araştırıyorlar. Bugün itibari ile kamu bankaları ve özel bankalar yeni güncel konut kredisi faiz oranlarını paylaştı. Özel bankalar içinde şuan en uygun kredi veren banka ING Bank oldu. ING Bank faizi 1,39 olarak açıkladı. Halkbank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından yararlanacak. Bu arada yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. İşte en uygun kredi veren bankalar ve konut kredisi faiz oranları 0,79 fırsatı.

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