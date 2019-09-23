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  • 24.09.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 09:19

24 Eylül güncel konut kredisi oranları! , indirim yağmuru! En uygun kredi veren değişti!

Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, 24 Eylül tarihli güncel konut kredisi bilgilerini sorgulamaya başladı. Konut kredisi oranları arasından en uygun olanını tercih etmek isteyen tüketiciler, ,79'dan başlayan faiz oranlarından yararlanabilecek. İşte, kamu ları arasından en uygun konut kredisi faiz oranı veren kurumlar. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. NG Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.39 seviyesinden yüzde 1.34 seviyesine çekti.

En uygun kredi veren banka değişti! İndirim yağmuru...

Bankaların kredi faiz oranları vatandaşların bu aralar gündeminde. Kredi faiz oranlarının inmesiyle birlikte kredilerde patlama yaşandı.
Bu bağlamda vatandaşlarda konut kredisi faiz oranlarını araştırıyorlar. Bugün itibari ile kamu bankaları ve özel bankalar yeni güncel konut kredisi faiz oranlarını paylaştı. Özel bankalar içinde şuan en uygun kredi veren banka ING Bank oldu. ING Bank faizi 1,39 olarak açıkladı. Halkbank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından yararlanacak. Bu arada yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. İşte en uygun kredi veren bankalar ve konut kredisi faiz oranları 0,79 fırsatı.

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