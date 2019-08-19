Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Yatırım, alım satım amaçlarıyla güncel döviz fiyatlarını takip eden vatandaşlar dolardaki son durumu merakla araştırılıyor. Dolar ne kadar oldu sorusu şu sıralar arama motorlarında merakla takip edilen konuların başında yer alıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? İşte 19 Ağustos dolarda son durum nedir? İşte güncel döviz kurları... ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve sunduğu yüksek faizin etkisiyle TL bu çeyrekte en iyi performansı gösteren EM para birimi olurken, tahvil piyasasına girişlerin de devam etmesiyle faizlerde de düşüş de gözlenmişti.