Kamudan yeni iş müjdesi geldi. Adalet Bakanlığı'nca, adliyelerde, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı yapılacak. Bakanlığa atamalara ilişkin detaylar, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı gerçekleştirilecek. Bakanlık bünyesine toplam 17 unvan ve kadroda alım olacak. Alım yapılacak branşlar ise zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire ve kaloriferciden oluşacak. 6 bin 126 kişiyle en fazla personel infaz ve koruma memurluğu kadrosuna alınacak.
- Ekonomi
- 29.06.2019
- Gazete
12 bin 713 kişiye iş fırsatı
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