Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge ile maaşlarına gelecek olan zam miktarını merak ediyor. SSK ve Bağkur emekli maaşı ek ödeme ikramiye zammı detaylarını haberimizde derledik. Bu bağlamda TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran çok sayıda kamu personeli, ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi.

3600 EK GÖSTERGE ZAM HESABI NASIL YAPILIYOR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı (0,130597) ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunuyor. Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3600'e çıkarılmasıyla birlikte meslek gruplarının emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artış olacak.

657 KANUNU NEDİR?

657 nolu kanun Devlet Memurları Kanunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet kurumlarında, kamu personeli olarak çalışacak kişileri ilgilendiren veya çalışmakta olan kişileri kapsayan bir kanundur. Bu kanun kamu personeli olmak için gerekli şartları, nitelikleri, siyasi ve önemli diğer bir çok tanımlamaların da uygulamaya geçirilmesi işlemini yürütür.

EK GÖSTERGE MAAŞLARA 23 - 38 TL ARASI YANSIYACAK

Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38TL olarak yansıyacak.

EK GÖSTERGE SONRASINDA MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

Ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira, ikramiye ise 17 bin lira; öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ise artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek.

Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ortalama olarak ise emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacak.