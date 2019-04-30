3600 ek göstergede son durum nedir? Milyonlarca memur bu soruya yanıt arıyor. TBMM'nin seçimler nedeniyle çalışmalarına verdiği ara bugün sona erecek. TBMM bugün saat 15.00'te mesaiye başlayacak. Ek gösterge konusu ise kamuda memur olarak çalışan vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri. Memur aylık maaşları, emekli maaşları ve ikramiyelerini etkileyecek olan 3600 ek gösterge ne demek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İşte merak edilen 3600 ek gösterge konusu ilgi ilgili ayrıntılar...

3600 EK GÖSTERGE NE DEMEK?

Ek göstergeler, memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Hem memurluk hem de emeklilikte alınan ücrete etki eden ek göstergeler memurların en çok araştırdığı konulardan biridir. 3600 ek göstergesi olan bir memur ile, 2200 olan bir memurun alacağı zam veya maaş miktarı farklılık gösterir.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek göstergenin kimlere verileceği ise en çok merak edilen konuların başında geliyor. 3600 ek gösterge, polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisi gibi farklı alanlarda hizmet veren memurların maaşlarına katkı sağlayacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor. TBMM, denetim konuları ve kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek için 30 Nisan 2019 Salı günü saat 15.00'te toplanacak. Seçimler sonrası yoğun bir mesaiye başlayacak olan Meclis'in gündeminde 3600 ek göstergede yer alması bekleniyor. 3600 ek gösterge konusu Meclis'e geldikten sonra ne zaman çıkacağı ile ilgili bilgilerin paylaşılması bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeleri takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

AYLIK VE EK GÖSTERGE TABLOSU

657 Sayılı kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:

KADEMELER Dereceler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1320 1380 1440 1500 – – – – – 2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 – – – 3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 – 4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265 5 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110 6 760 785 810 835 865 895 915 950 985 7 705 720 740 760 785 810 835 865 895 8 660 675 690 705 720 740 760 785 810 9 620 630 645 660 675 690 705 720 740 10 590 600 610 620 630 645 660 675 690 11 560 570 580 590 600 610 620 630 645 12 545 550 555 560 570 580 590 600 610 13 530 535 540 545 550 555 560 570 580 14 515 520 525 530 535 540 545 550 555 15 500 505 510 515 520 525 530 535 540

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.