Milyonlarca vatandaş Temmuz ayı içerisinde maaşlara yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Bu konuyla alakalı olarak araştırmalar Nisan ayının enflasyon rakamları açıklanmasıyla daha çok sorgulanmaya başladı. Bu arada TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamı ise aylık yüzde 1,69 oranında artış yaşadı.
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