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  • 08.05.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 12:46

ayı farkı oranı açıklandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamları sonrasında emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında ne kadar yapılacağı merak ediliyor... İşte Temmuz ayı maaş zammı oranı.

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