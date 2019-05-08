Yerli otomobile sipariş kuyruğu

Türkiye'nin ilk yerli otomobil projesi, araç kiralama şirketlerinin de radarına girdi. 18 bin 200 araçlık filosu ile bu alandaki önemli yatırımcılardan olan Zeplin Car, 2 bin araçlık sipariş için hazır olduğunu duyurdu. Günlük araç kiralama sektörünün şirket ve bireyler için inovatif bir çözüm haline geldiğini belirten Zeplin Car'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sevim, "Özellikle de elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ile sektör daha da büyüyecek. Buradaki fırsatı yerli elektrikli araç ile doldurmak istiyoruz. Bu nedenle ilk etapta 2 bin araç için sipariş talebinde bulunduk. Ancak burada araç menzilinin 400 km olması da çok önemli" dedi. Günde 3 bine yakın tüketiciye araç teslim etiklerini belirten Sevim, şunları söyledi: "İçinde bulunduğumuz dönemde 'paylaşım' ekonomisi yükseliyor. Elektrikli otomobillerin artması ile bu pazar daha da büyüyecek. Artık almaya gerek kalmadan, herkes dilediği aracı, dilediği zaman edinebilecek. Türkiye'nin yerli otomobil projesi de bu yüzden büyük önem taşıyor. 400 kilometre menzili olan bir elektrikli oto hem şirketler hem de bireyler için ciddi bir tasarruf sağlar. Zeplin olarak yerli otomobil hayata geçer geçmez 2 bin adet sipariş vereceğiz."

SİPARIŞ 30 BİNİ GEÇTİ

2021'de yollarda olması planlanan yerli otomobil için çalışmalar son hızla devam ederken vatandaştan ve kurumlardan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sipariş yağmaya da devam ediyor. 2 Kasım 2017'de Külliye'de gerçekleştirilen toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, babayiğitleri açıklayarak ilk otomobile de talip olmuştu. Daha sonra yerli otomobile çeşitli kişi ve kurumlardan 10 binin üzerinde sipariş gelmişti. Son verilere göre, bu rakam 30 bini aştı.

ELEKTRİKLİ OTO KİRALAMAYI ARTIRIR

Günlük araç kiralamaya ilişkin gelecek planlarını da elektrikli oto altyapısına göre tasarlamaya başladıklarını belirten Sevim, sözlerine şöyle devam etti: "Gelecekte insanlar otomobil satın almak yerine, kendilerine yürüme mesafesinde bulunan elektrikli otomobil parklarına gidip, şarj edilmiş araçları alarak istedikleri noktaya gidecek. Bu nedenle yerli elektrikli otomobul projesini çok önemsiyoruz." Şirket bünyesinde şu ana kadar 9 bin şirketin hesabının bulunduğuna da dikkat çeken Sevim, "Kurumsal üyelik sistemini Türkiye'de ilk defa biz geliştirdik. Bu projeyle şirketlere cari hesap açıyor ve bu firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki personeline araç kullanma olanağı sağlıyoruz. Bizde kurumsal üyeliği olan şirketin çalışanı ya da yöneticisi, uçaktan indiği anda istediği ilde kurumunun anlaşması doğrultusunda aracını alıp, işi bittiğinde teslim edebiliyor" dedi.

SABAH