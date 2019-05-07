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  • 07.05.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 09:37

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekliye , , ...

Kamuda görev yapan 3 milyon memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için görüşmeleri temmuz ve ağustos aylarında yapılacak.

Milyonlarca emekli vatandaşımız ve memurlar zam, 3600 ek gösterge, ikramiye gibi düzenlemeleri sabırsızlıkla bekliyor. Bu yaz, 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi toplu sözleşmeye girecek. Yeni mali ve sosyal haklar gelecek. Memurlara 1 derece verilmesi de gündemde... KPDK'de konuşulacak tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine her ay 344 lira ödemeyi planlıyor. Memur ve emekliler için önemli kararlar alınacak.

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