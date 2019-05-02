Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.05.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 10:52

Bayram ikramiyesi hangi tarihte yatacak?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2019 yılında ne an verileceği merak ediliyor. Ramazan ve 'ndan önce emekli vatandaşlar emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını araştırıyor.

Büyük müjde! 2 bin lira verilecek!

12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında 1000 TL ve nda da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli vatandaşlar emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını araştırıyor. Henüz emekli ikramiye tutarı açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

SON DAKİKA EMEKLİ HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2019 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Geçtiğimiz sene ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyeleri her yıl dini bayramlar öncesi verilmeye devam edecek. İkramiyeler yıl içinde Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilecek. Ödeme tarihleri yani Çalışma Bakanlığı tarafından önceden duyurulacak. Bireyler hangi bankadan maaş alıyor ise ödemelerde o bankaya yapılacaktır. İkramiyelerin ne an ödeneceği tarihe dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ikramiyelerin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı belli olmadı. Enflasyon oranına göre yapılacak çalışmalar neticesinde yeni rakamın netleşmesi bekleniyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

– SGK'dan aylık alan
,
emeklileri
– Ölüm aylığı alanlar
– Şehit yakını ve gaziler
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBayram ikramiyesi hangi tarihte yatacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri