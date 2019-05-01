Çalışanlar en çok iki konuyu merak ediyor. Biri ne zaman emekli olacağı, diğeri de ne kadar maaş alacağı. Emekli maaşını çalışırken atılacak 7 adım ile artırmak mümkün. Ancak maaşı yükseltmenin bazı kuralları var. En önemli parametre brüt maaşınız...

1-) ERKEN PLAN YAPIN

Emekliliğinizi planlarken son bir iki yılı düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.

2-) 3 BİN LİRA VE ÜZERİ

Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli. Brüt maaşınız 3 bin lira ve üzerindeyse yıllık 60-70 lira kazancınız olur.

3-) İKİNCİ SİGORTALILIK



Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun bir ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından emekli maaşını yukarı çeker.

4-) SON 3.5 YIL KURALI

Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.

5-) EK ÜCRETLERE DİKKAT!



Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.

6-) SSK DAHA AVANTAJLI

Asgari ücretten prim yatıyorsa Bağkur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağkur, zorunlu Bağkur seçeneklerini ikinci planda tutun.

7-) FORMU DOLDURURKEN



Emekli olurken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı ekleyin. Bu, maaşınız hesaplanırken aylık bağlama oranını artırır. Bu da maaşınıza olumlu yansır.