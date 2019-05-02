Milyonlarca memurun özellikle polis, öğretmen ve emeklinin gözü 3600 ek gösterge yasasında. Meclis'in toplanmasıyla beraber ek gösterge yasasının gündeme gelmesi bekleniyor. TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran çok sayıda kamu personeli, ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi.

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3600 EK GÖSTERGE YASASI ÇIKTI MI?

TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran çok sayıda kamu personeli, ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi. Komisyona başvuruda bulunan memurlar dilekçelerinde, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılarak, "ek gösterge mağduriyeti"nin ortadan kaldırılmasını talep etti. Dilekçelerde, "Uygulamadaki ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı, siyasi partilerce yazılı ve görsel basın aracılığıyla seçim vaatleri olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda ek göstergesi 3000 ve altında olan tüm memur ve memur emeklilerinin ek göstergesinin aynı oranda arttırılması yönünde bir an önce yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz" talepleri yer aldı.



3600 EK GÖSTERGE HESABI NASIL YAPILIR?



657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı (0,130597) ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunuyor. Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3600'e çıkarılmasıyla birlikte meslek gruplarının emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artış olacak. 23 - 38 TL arası yansır. Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38TL olarak yansıyacak.



