Emekli maaşları 2019 yılında ne kadar oldu? Çalışırken yapılan ödemelere ve süreye göre belirlenen emeklilik maaşları, trend konuların başında geliyor. Emekli maaşları hesaplamasında üç farklı sigorta kapsamında hesaplamalar yapılıyor. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalılar diğerlerine göre daha fazla maaş alabiliyorlar. Emekli maaşları yılda 2 kere yani ocak ve temmuz aylarında enflasyon farkına göre zamlanıyor. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ve sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

2019'DA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2019 Ocak ayında yapılan son zam ile en düşük emekli memur maaşı 2.379 lira, en düşük işçi emeklisi maaşı 1.125,57 TL (2000 sonrası) en düşük işçi emeklisi 1.888 TL oldu (2000 öncesi) ve en düşük esnaf (Bağ-kur) emeklisi maaşı 1.690 TL oldu.

E SGK İLE EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.

Daha sonra aram kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI NASIL NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.