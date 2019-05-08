Ne zaman kaç yaşında emekli olurum? Emeklilik yaşı ve şartları araştırılan mevzuların başlangıcında yer alıyor. Emekli olmak için birçok yöntem vardır. Fakat gene de emekli olmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken şartların başlangıcında yaş ve prim günü gelmektedir. Belirli bir yaşı ve prim gününü dolduran hepimiz emekli olabilmektedir. Emeklilik yaşlarının iyi mi hesaplanacağı ve emeklilik şartları haberimizin bilgilerinda… SSK'lı olarak çalışan bir işçi ile Bağkur üzerinden prim ödemesi yapanların emeklilik süreleri aynı olmadığı için 4A, 4B ya da 4C emeklilik hesaplamaları değişiklik gösterir. Peki ne süre kaç yaşında emekli olurum? E-Devlet ile 2019 Bağkur, SGK emeklilik yaşı hesaplama erken emekli olma şartları nedir?
Bunun yanı sıra askerlik de belirli bir ücretin ödenmesi ile emeklilik yaşından düşülebilmektedir. Emeklilik yaşının nasıl hesaplanacağı haberimizde… Peki ne zaman kaç yaşında emekli olurum? E-Devlet ile 2019 Bağkur, SGK emeklilik yaşı hesaplama erken emekli olma şartları nedir?
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NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? ERKEN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI
1- ÜÇ DOĞUMA KADAR
Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması eksik prim olduğunda ilk akla gelenler. Böylece hem prim hem de yaştan kazanabiliyorsunuz. Sigortadan sonra yapılan 3 doğum 2160 gün (6 yıl) kazandırıyor. İlk sigorta yaptırılmadan önce yapılan askerlik ise borçlanılan gün kadar işe giriş tarihini geri çektiği için emeklilik yaşı ve prim şartı azalıyor.
SİGORTA YATMADIYSA
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre; 100 çalışandan 34'ü kayıtdışı. Yani 10 milyon kişi sigortasız. Yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açma hakkı tanıyor. Bu yolla binlerce kişi emekliliğini öne çekti. Çalışan sigortasız çalışarak geçirdiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıl içerisinde hizmet tespit davası açmalı. Çalışan ölmüşse, hak sahipleri de yetim maaşı için dava açabiliyor.
BORÇLANMA İMKANI
Sigortalı olarak çalışmaktan uzak kalınan zamanların bir kısmını borçlanarak geri kazanma imkanı var. Bunlardan bazıları şöyle: Memurlar ücretsiz izin sürelerini daha sonra borçlanarak emeklilik hizmetinden saydırabiliyor. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurtiçinde veya yurtdışında geçirilen doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de borçlanma kapsamında. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanma kapsamında.
ÜCRETSİZ İZİNLİLER
Sigortalı olarak yapılan avukatlık stajı diğerlerinden ayrı olarak emeklilik hesabından sayılıyor. Tutukluluk ve gözaltında geçen süreler de borçlanılabiliyor. Bu süreleri mahkum olunmadığı sürece borçlanarak hizmetinizden saydırabilirsiniz. Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün. Yine ekonomik kriz dönemlerinden ücretsiz izinli olanlar her yıl için 3 aya kadar borçlanma yapabiliyor. Doktorlar fahri asistanlık hizmetinde geçirdikleri süreleri borçlanabiliyor.
GURBETTE GEÇEN SÜRELER
Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa eden kamu görevlileri istifa ettikleri dönem ile seçime kadarki zamanı borçlanabiliyor. Yurtdışında çalışanlar belli şartlarda bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor. Yine kadınlar yurtdışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmış olmasalar bile borçlanabiliyor.
EMEKLİLİK YAŞ ŞARTI 65'E ÇIKARILIYOR
Emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltiliyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2008 yılında çıkartılırken, bir önceki kanunda yer alan kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı da korunmakla birlikte 2048 yılına kadar kademeli bir şekilde yükseltilerek 65'e çıkarıldı. Yani 2036 yılından itibaren emekli olabilme yaşı kademeli olarak yükselecek. Bu artış ile birlikte hem kadınlarda hem de erkeklerde emeklilik yaşı 65 olacak.
65 YAŞA KADEMELİ GEÇİŞ NASIL OLACAK?
4A'lılar için 7200, 4B ve 4C'liler için 9000 Yaş Yaş Prim gün sayısı
Prim gününün tamamlandığı tarih Kadın Erkek 4A 4B ve 4C
01.05.2008-31/31.2035 58 60 7200 9000
01.01.2036-31.12.2037 59 61 7200 9000
01.01.2038-31.12.2039 60 62 7200 9000
01.01.2040-31.12.2041 61 63 7200 9000
01.01.2042-31.12.2043 62 64 7200 9000
01.01.2044-31.13.2045 63 65 7200 9000
01.01.2046-31.12.2047 64 65 7200 9000
01.01.2048 ve sonrası 65 65 7200 9000