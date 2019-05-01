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  • 02.05.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 10:13

ve Bağkur'luya ! verilecek

'dan emekliye avans müjdesi! Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, SGK'dan yazılı olarak avans talep edebiliyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor.

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