Emekliler için iyi haberler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli vatandaşımızın yüzü bu vesile ile gülüyor. SGK emekli vatandaşlarımıza net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapabiliyor. Emeklilik başvurusunu yapanlar maaşını beklerken 6 bin 62 liraya varan avans alabilirken, aylığına kavuştuktan sonra da pek çok imkandan yararlanabiliyor.