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  • 08.05.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 09:16

ayı farkı oranı yüzde kaç? 2019 memur olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamları sonrasında emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında ne kadar yapılacağı merak ediliyor... İşte Temmuz ayı maaş zammı oranı. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse memurların Temmuz zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 7'ye yükselecek. Böylece memurlar çifte zam almış olacak. ayı zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise ne kadar zam olacağını öğrenebilecekler.

Milyonlarca vatandaş Temmuz ayı içerisinde maaşlara yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Bu konuyla alakalı olarak araştırmalar Nisan ayının enflasyon rakamları açıklanmasıyla daha çok sorgulanmaya başladı. Bu arada TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamı ise aylık yüzde 1,69 oranında artış yaşadı. Toplu sözleşmede memurlar için Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilmesi kararlaştırılmıştı. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2019 Temmuz zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Peki memur Temmuz ayı enflasyon farkı zam oranı yüzde kaç? 2019 memur Temmuz maaşı ne kadar olacak?

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