Milyonlarca vatandaş Temmuz ayı içerisinde maaşlara yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Bu konuyla alakalı olarak araştırmalar Nisan ayının enflasyon rakamları açıklanmasıyla daha çok sorgulanmaya başladı. Bu arada TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamı ise aylık yüzde 1,69 oranında artış yaşadı. Toplu sözleşmede memurlar için Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilmesi kararlaştırılmıştı. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2019 Temmuz zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Peki memur Temmuz ayı enflasyon farkı zam oranı yüzde kaç? 2019 memur Temmuz maaşı ne kadar olacak?