Haberler Web TV Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme müjdesi

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme müjdesi

05.05.2019 12:52

Milyonlarca memur ve memur emeklisi gözünü yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine çevirdi. Kamuda görev yapan 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren görüşmelerde masada birçok müjde yer alacak. O müjdelerin başında enflasyon farkı geliyor. Konu ile ilgili tüm ayrıntıları Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'e anlattı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları