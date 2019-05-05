Milyonlarca memur ve memur emeklisi gözünü yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine çevirdi. Kamuda görev yapan 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren görüşmelerde masada birçok müjde yer alacak. O müjdelerin başında enflasyon farkı geliyor. Konu ile ilgili tüm ayrıntıları Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'e anlattı.
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme müjdesi05.05.2019 12:52
- Güllaç nasıl yapılır? Ramazan tatlısı güllaç tarifi
- Afyon'da CHP'li seçmenden mülteciye işkence! Bunu yapan insan olamaz
- Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme müjdesi
- Reynmen'den Kerimcan Durmaz paylaşımı!
- Kerimcan Durmaz skandal videosu için ben değilim demişti ama...
- 5 Mayıs Galatasaray – Beşiktaş maçı canlı anlatım (Galatasaray - Beşiktaş canlı yayın)
- İlçe seçim kurullarının YSK’ya utanç direnişi
- Son dakika: Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı öldürüldü .
- Diyarbakır'da oğlu kavga eden baba dehşet saçtı
- Binali Yıldırım'dan son dakika İstanbul açıklaması
- Bakan Berat Albayrak neden hedefte?
- PKK'lı teröristler ATAK helikopteriyle vuruldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.