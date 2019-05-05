Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme müjdesi 05.05.2019 12:52

Milyonlarca memur ve memur emeklisi gözünü yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine çevirdi. Kamuda görev yapan 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren görüşmelerde masada birçok müjde yer alacak. O müjdelerin başında enflasyon farkı geliyor. Konu ile ilgili tüm ayrıntıları Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'e anlattı.