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  • 06.05.2019 11:19
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 13:19

Emekli nasıl alır? Resmen onaylandı!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir haber geldi. Yargıtay, hem annesinden hem de babasından yetim aylığı alan kadının maaşlarından birini kesen ve daha önce ödenen parayı tahsil etmek isteyen 'yı haksız buldu.

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