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Fener kazandırdı

Fener kazandırdı
Borsada yatırımcısına geçen hafta en çok kazandırdı. Borsa 'da BIST , haftayı yüzde 5.33'lük kazançla 98.783 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 91.864 puanı, en yüksek ise 99.214 puanı gördü. BIST 100 Endeksi'ne dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen yüzde 24.48 ile Fenerbahçe oldu.

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