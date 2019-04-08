Fener kazandırdı

Borsada yatırımcısına geçen hafta en çok Fenerbahçe kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, haftayı yüzde 5.33'lük kazançla 98.783 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 91.864 puanı, en yüksek ise 99.214 puanı gördü. BIST 100 Endeksi'ne dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen yüzde 24.48 ile Fenerbahçe Futbol oldu.
- Ekonomi
- 08.04.2019
- Gazete
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