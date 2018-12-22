Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konut, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulamaya konulan Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimleri 31 Aralık'ta sona erecek. Bakanlık tarafından, ekonominin hareketlenmesi, enflasyonla mücadeleye destek ve kur etkisiyle daralan bazı sektörleri canlandırmak için 6 başlıkta yapılan vergi düzenlemelerinden yararlanmak için son 10 günlük sürece girildi. Söz konusu indirimin bitmesine günler kala, bazı sektör temsilcileri indirimlerin kalıcı olmasını, kimi de kapsamının değiştirilerek devam etmesini talep ediyor.
- Ekonomi
- 22.12.2018
- Gazete
Vergi fırsatı için son 10 gün
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