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380 milyonluk ön anlaşma

380 milyonluk ön anlaşma
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan 9. 'nde 380 milyon dolarlık ön anlaşma imzalandı. Uluslararası İşbirliği Platformu'ndan (UİP) yapılan açıklamaya göre, 9. Boğaziçi Zirvesi, 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcı ile 'da gerçekleştirildi. Siyaset, ekonomi, kültür, sanat ve spor alanından önemli isimlerin katıldığı zirvede, sürdürülebilir kalkınma ve dünya barışına ilişkin önemli mesajlar verildi. Yapılan anlaşmalar daha çok mega projeler ve enerji ile ilgili olduğu belirtildi.

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