380 milyonluk ön anlaşma

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan 9. Boğaziçi Zirvesi'nde 380 milyon dolarlık ön anlaşma imzalandı. Uluslararası İşbirliği Platformu'ndan (UİP) yapılan açıklamaya göre, 9. Boğaziçi Zirvesi, 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcı ile İstanbul'da gerçekleştirildi. Siyaset, ekonomi, kültür, sanat ve spor alanından önemli isimlerin katıldığı zirvede, sürdürülebilir kalkınma ve dünya barışına ilişkin önemli mesajlar verildi. Yapılan anlaşmalar daha çok mega projeler ve enerji ile ilgili olduğu belirtildi.
- Ekonomi
- 09.12.2018
- Gazete
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