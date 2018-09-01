Son dakika... Reel sektöre 10 milyar destek! Kredi faizi 10 puan inecek

Hükümet öncülüğünde başlatılan kampanyayla 8 banka, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kredi Garanti Fonu (KGF) reel sektöre düşük faizli kredi sağlayacak. "Birlikte kazanacağız" sloganıyla tanıtılan KOBİ Destek Paketi'yle KOBİ'ler normal kredi faizlerinin 10 puan altında para bulabilecek. 10 milyar liralık kaynak için başvurular pazartesi günü başlıyor. Kredi başvurularında faiz oranı yüzde 1.85, azami tutar ise 200 bin TL olacak.
ÜLKE OLARAK KENETLENİYORUZ
Protokolün imza töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Temmuzda başlayan, ağustosta zirveye çıkan, Türkiye'yi hedef alan ekonomik saldırılar karşısında 'sonunda kazanacağız' dedik. Ortaya koyduğumuz bu mücadelede tüm kurumlar, STK'lar, reel sektör ve bankalar dayanışma içerisinde. Ülkemize karşı başlatılan girişimin farkındayız. Bu sınamadan çok daha güçlü şekilde çıkmak için Türkiye olarak kenetleniyoruz. Rasyonel politika, ortak akıl ve sağduyu ile elimizi taşın altına koyarak Türkiye'yi çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşturma arzusu içerisindeyiz. Zayıflıklarımızın da, güçlü yanlarımızın da farkındayız. Atmamız gereken adımları çok ama çok iyi biliyoruz. Arzu ettiğimiz güçlü Türkiye ekonomisine kavuşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın, büyük bir dönüşüm süreci başlattık" dedi.
GÜZEL BİR BİLANÇO GELECEK
Kamuda başlatılan tasarruf sürecinin etkilerinin şimdiden alınmaya başladığını ifade eden Albayrak, "Bu yıl bütçe disiplini anlamında birilerinin söylediğinin aksine çok güzel bir yıl sonu bilançosu bizi beklemekte. Aldığımız ilk rakamlarda bunun sinyalleri geliyor. Tasarruf ve verimlilik bilincini kamu öncülüğünde bir kültür haline getireceğiz. Atacağımız adımları bu ay Orta Vadeli Program'da göreceksiniz" dedi.
LONDRA UYUMUYOR BİZ DE UYUMUYORUZ
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türkiye'de resmi tatil olduğunu ancak yurtdışında piyasaların işlediğini anımsatan Albayrak, "Londra uyumuyor. Onlar uyumuyorsa dün biz de uyumadık. 7/24 teyakkuzdayız, 7/24 sahadayız. Ekonomimizde dalgalanmalar olmaması için güçlü refleksler geliştirip kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını hayata geçirmek zorundayız" diye konuştu.
BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ARKASINDAYIZ
"Çok sağlam bankacılık sektörüne sahip olmamızın bu süreçte güçlü yanımız olduğunu biliyoruz" diyen Bakan Albayrak, "Bizim bildiğimiz kadar birileri de bunu iyi biliyor. İşte bundan dolayıdır ki; kur ataklarının hemen ardından dünyada örneği olmayan biçimde devreye giren reyting şirketleri bankalarımızla ilgili karamsar bir tablo oluşturmak için yoğun bir gayrete girdiler. Bugün Türk bankaları sermaye yeterliliğiyle, bilançolarıyla, kârlılık oranlarıyla Avrupa ve dünyadaki muadillerinin neredeyse tamamından çok daha güçlü bir bilançoya sahip. Bunu en iyi o birileri de biliyor, biz de biliyoruz. İşte bu durum ortadayken çok net bir art niyetle bankalarımızı hedef almaya çalışıyorlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bankalarımız çok sağlam bir şekilde, bizlerin de arkasında güçlü bir şekilde durduğu bir resimle yollarına emin adımlarla devam ediyor" ifadelerini kullandı.
SORU-CEVAP
HANGİ BANKALAR KATILIYOR?
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım.
NASIL BAŞVURULUR?
Pazartesi gününden itibaren KOBİ'ler oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile çalıştıkları banka şubesine başvuracak.
FAİZİ NE KADAR?
KOBİ Destek Kredisi faizi aylık yüzde 1.85 olacak. Yıllık bazda rakam yüzde 22. Şu anda kredi faizleri yüzde 30'ları buluyor.
EN ÇOK NE KADAR KREDİ VERİLECEK?
Azami 200 bin TL kredi kullanabilecek.
VADESİ NASIL OLACAK?
Kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak.
TEMİNAT GEREKECEK Mİ?
Kredinin yüzde 85'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında. KOBİ'lerin ciddi bir teminat sıkıntısı olmayacak.
DAYANIŞMA RUHUYLA BÜYÜRÜZ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacağını belirterek, "Bu, işin doğasında var. Ancak ülkemiz Avrupa'da en dinamik ekonomiye sahip ülke konumundadır. Spekülatörler ne yaparsa yapsın, biz bu dayanışma ruhu içinde büyümeye, istihdam yaratmaya ve ihracata devam edeceğiz" dedi.
TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAK SORUNU YOK
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, reyting şirketlerinin bankacılık sektörüyle ilgili açıklamalarına sert yanıt vererek, "Haziran itibarıyla bilanço büyüklüğümüz 3.7 trilyon ile milli gelirin üzerinde. Bilançomuzun yüzde 65'i uzun dönemli büyümeye destek veren yatırımların, iç ve dış pazara yönelik üretimin finansmanında kullanıldı. Küresel kriz de dahil iç ve dış şoklarda dahi kredi riski makul düzeyde kaldı ve yönetilebildi. Mevcut durumda tahsili gecikmiş alacak oranımız yüzde 3 düzeyinde. Sermaye yeterliliği stres testlerine dayanıklılık sağlayacak ölçüde" dedi.
BİZ DE ÇALIŞAN DA TÜRKİYE DE KAZANACAK
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, destek paketinin KOBİ'lere önemli bir finansman desteği sağlayacağını belirterek, "Şu anda kredi kullanmak isteyen, yüzde 30'ları aşan faizlere maruz kalıyor. Destek Kredisi'yle aylık yüzde1.85, yıllık 22 faiz ödenecek. Yani normal kredi faizlerinin 8-10 puan altında" dedi. Daha çok çalışıp, üreteceklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Biz kazanacağız, çalışanlarımız kazanacak, Türkiye kazanacak. Bu masadaki, bu salondaki güçbirliği oldukça, birçok başarıya imza atacağız" diye konuştu. Geçen yıl 5 milyar, bu yılın ilk yarısında ise 7.5 milyar TL kaynak sağlanmıştı.
ÜLKE OLARAK KENETLENİYORUZ
Protokolün imza töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Temmuzda başlayan, ağustosta zirveye çıkan, Türkiye'yi hedef alan ekonomik saldırılar karşısında 'sonunda kazanacağız' dedik. Ortaya koyduğumuz bu mücadelede tüm kurumlar, STK'lar, reel sektör ve bankalar dayanışma içerisinde. Ülkemize karşı başlatılan girişimin farkındayız. Bu sınamadan çok daha güçlü şekilde çıkmak için Türkiye olarak kenetleniyoruz. Rasyonel politika, ortak akıl ve sağduyu ile elimizi taşın altına koyarak Türkiye'yi çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşturma arzusu içerisindeyiz. Zayıflıklarımızın da, güçlü yanlarımızın da farkındayız. Atmamız gereken adımları çok ama çok iyi biliyoruz. Arzu ettiğimiz güçlü Türkiye ekonomisine kavuşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın, büyük bir dönüşüm süreci başlattık" dedi.
GÜZEL BİR BİLANÇO GELECEK
Kamuda başlatılan tasarruf sürecinin etkilerinin şimdiden alınmaya başladığını ifade eden Albayrak, "Bu yıl bütçe disiplini anlamında birilerinin söylediğinin aksine çok güzel bir yıl sonu bilançosu bizi beklemekte. Aldığımız ilk rakamlarda bunun sinyalleri geliyor. Tasarruf ve verimlilik bilincini kamu öncülüğünde bir kültür haline getireceğiz. Atacağımız adımları bu ay Orta Vadeli Program'da göreceksiniz" dedi.
LONDRA UYUMUYOR BİZ DE UYUMUYORUZ
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türkiye'de resmi tatil olduğunu ancak yurtdışında piyasaların işlediğini anımsatan Albayrak, "Londra uyumuyor. Onlar uyumuyorsa dün biz de uyumadık. 7/24 teyakkuzdayız, 7/24 sahadayız. Ekonomimizde dalgalanmalar olmaması için güçlü refleksler geliştirip kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını hayata geçirmek zorundayız" diye konuştu.
BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ARKASINDAYIZ
"Çok sağlam bankacılık sektörüne sahip olmamızın bu süreçte güçlü yanımız olduğunu biliyoruz" diyen Bakan Albayrak, "Bizim bildiğimiz kadar birileri de bunu iyi biliyor. İşte bundan dolayıdır ki; kur ataklarının hemen ardından dünyada örneği olmayan biçimde devreye giren reyting şirketleri bankalarımızla ilgili karamsar bir tablo oluşturmak için yoğun bir gayrete girdiler. Bugün Türk bankaları sermaye yeterliliğiyle, bilançolarıyla, kârlılık oranlarıyla Avrupa ve dünyadaki muadillerinin neredeyse tamamından çok daha güçlü bir bilançoya sahip. Bunu en iyi o birileri de biliyor, biz de biliyoruz. İşte bu durum ortadayken çok net bir art niyetle bankalarımızı hedef almaya çalışıyorlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bankalarımız çok sağlam bir şekilde, bizlerin de arkasında güçlü bir şekilde durduğu bir resimle yollarına emin adımlarla devam ediyor" ifadelerini kullandı.
SORU-CEVAP
HANGİ BANKALAR KATILIYOR?
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım.
NASIL BAŞVURULUR?
Pazartesi gününden itibaren KOBİ'ler oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile çalıştıkları banka şubesine başvuracak.
FAİZİ NE KADAR?
KOBİ Destek Kredisi faizi aylık yüzde 1.85 olacak. Yıllık bazda rakam yüzde 22. Şu anda kredi faizleri yüzde 30'ları buluyor.
EN ÇOK NE KADAR KREDİ VERİLECEK?
Azami 200 bin TL kredi kullanabilecek.
VADESİ NASIL OLACAK?
Kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak.
TEMİNAT GEREKECEK Mİ?
Kredinin yüzde 85'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında. KOBİ'lerin ciddi bir teminat sıkıntısı olmayacak.
DAYANIŞMA RUHUYLA BÜYÜRÜZ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacağını belirterek, "Bu, işin doğasında var. Ancak ülkemiz Avrupa'da en dinamik ekonomiye sahip ülke konumundadır. Spekülatörler ne yaparsa yapsın, biz bu dayanışma ruhu içinde büyümeye, istihdam yaratmaya ve ihracata devam edeceğiz" dedi.
TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAK SORUNU YOK
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, reyting şirketlerinin bankacılık sektörüyle ilgili açıklamalarına sert yanıt vererek, "Haziran itibarıyla bilanço büyüklüğümüz 3.7 trilyon ile milli gelirin üzerinde. Bilançomuzun yüzde 65'i uzun dönemli büyümeye destek veren yatırımların, iç ve dış pazara yönelik üretimin finansmanında kullanıldı. Küresel kriz de dahil iç ve dış şoklarda dahi kredi riski makul düzeyde kaldı ve yönetilebildi. Mevcut durumda tahsili gecikmiş alacak oranımız yüzde 3 düzeyinde. Sermaye yeterliliği stres testlerine dayanıklılık sağlayacak ölçüde" dedi.
BİZ DE ÇALIŞAN DA TÜRKİYE DE KAZANACAK
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, destek paketinin KOBİ'lere önemli bir finansman desteği sağlayacağını belirterek, "Şu anda kredi kullanmak isteyen, yüzde 30'ları aşan faizlere maruz kalıyor. Destek Kredisi'yle aylık yüzde1.85, yıllık 22 faiz ödenecek. Yani normal kredi faizlerinin 8-10 puan altında" dedi. Daha çok çalışıp, üreteceklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Biz kazanacağız, çalışanlarımız kazanacak, Türkiye kazanacak. Bu masadaki, bu salondaki güçbirliği oldukça, birçok başarıya imza atacağız" diye konuştu. Geçen yıl 5 milyar, bu yılın ilk yarısında ise 7.5 milyar TL kaynak sağlanmıştı.
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