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'lere destek paketini açıkladı

Bakan Albayrak KOBİlere destek paketini açıkladı

Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'lere destek paketini açıkladı.


İşte Bakan Albayrak'ın açıklamasından satır başları:

, milletimizin destek vermesiyle dünyaya çok güçlü birliktelik fotoğrafı sunuyor. Bizler, atmamız gereken adımları çok ama çok biliyoruz. Ekonomide büyük bir değişim süreci başlattık.

uyumuyor dün biz de uyumadık 7/24 ayaktayız 7/24 sahadayız.


Kredi kuruluşları art niyetle bankaları hedef aldı.

TL'yi güçlendirmek için adımlar atıyoruz
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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 11:50
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