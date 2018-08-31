Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KOBİ'lere destek paketini açıkladı.
İşte Bakan Albayrak'ın açıklamasından satır başları:
Türkiye, milletimizin destek vermesiyle dünyaya çok güçlü birliktelik fotoğrafı sunuyor. Bizler, atmamız gereken adımları çok ama çok biliyoruz. Ekonomide büyük bir değişim süreci başlattık.
Londra uyumuyor dün biz de uyumadık 7/24 ayaktayız 7/24 sahadayız.
Kredi kuruluşları art niyetle bankaları hedef aldı.
TL'yi güçlendirmek için adımlar atıyoruz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.