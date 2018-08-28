Büyük ortaklık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile Paris'te bir araya geldi. Görüşme sonrası gerçekleşen ortak basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'yi hedef alan yaptırım kararlarına ilişkin Berat Albayrak, "Fransa ile iki müttefik olarak bu tabloya, bu atılan adımlara karşı ortak hareket etme kararı aldık" dedi. Orta vadeli program ile Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda çok güçlü bir ekonomik dönüşüm yaşayacağını vurgulayan Bakan Albayrak, şöyle konuştu:
Sıcak bir Fransa ziyareti gerçekleştirdik. Ticari yaptırım kararlarını ele aldık. Küresel ticareti ve bölgesel istikrarı destekleyecek adımları görüştük. Bize destek olan Fransa tarihsel bir duruş sergiledi.
Bir ülkenin tek başına ve sadece kendi çıkarları doğrultusunda aldığı kararlara ortak karşılık vermenin herkesin çıkarına olduğu gerçektir.
Dolar, küresel ticarette güvenilir bir enstrüman olma özelliğini kaybetti. Euro ile ticareti ileri taşıma konusu önem kazanıyor. Dünya bu konuda ortak akılla hareket edecek.
Avrupa Birliği ve euro ile yapılan ticaretimizi artırmanın yolları üzerinde görüştük.
Fransa ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeyi ve ticaret hacmini 20 milyar euroya nasıl çıkaracağımızı ele aldık.
Sıcak bir Fransa ziyareti gerçekleştirdik. Ticari yaptırım kararlarını ele aldık. Küresel ticareti ve bölgesel istikrarı destekleyecek adımları görüştük. Bize destek olan Fransa tarihsel bir duruş sergiledi.
Bir ülkenin tek başına ve sadece kendi çıkarları doğrultusunda aldığı kararlara ortak karşılık vermenin herkesin çıkarına olduğu gerçektir.
Dolar, küresel ticarette güvenilir bir enstrüman olma özelliğini kaybetti. Euro ile ticareti ileri taşıma konusu önem kazanıyor. Dünya bu konuda ortak akılla hareket edecek.
Avrupa Birliği ve euro ile yapılan ticaretimizi artırmanın yolları üzerinde görüştük.
Fransa ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeyi ve ticaret hacmini 20 milyar euroya nasıl çıkaracağımızı ele aldık.
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