Teknoloji baş döndüren hızla gelişiyor. Bilim adamları birbiri ardına yeni teknolojiler geliştirirken, hayatımız da kolaylaşıyor. Hayatımıza bir yandan yeni ürünler, teknolojiler giriyor, diğer yandan da bazı eşyalar, ürünler tarihe karışıyor. Bilim adamlarına göre, teknolojik gelişmeler sayesinde 20 yıl içerisinde pek çok şey hayatımızdan çıkacak. Bunlar arasında başı dikiz aynası çekiyor. Sürücüsüz araba teknolojisi (otonom) ve kamera sistemleri ile önümüzdeki yıllarda dikiz aynasız otomobillerin hayatımıza gireceği belirtiliyor. Halen televizyonların cep telefonu ve ses ile idare edilebildiğine dikkat çeken uzmanlar, bilgisayarların da gelecekte mouse yerine düşünce ile kontrol edilebileceğini ifade ediyor. Yine bilim adamlarına göre, akıllı ev sistemleri sayesinde kapı anahtarı da hayatımızdan tamamen çıkacak. Parmak okuma, yüz tanıma sistemleri gelecek. Temassız ödeme noktalarının gelişmesi sayesinde kredi kartı da hayatımızdan silinecek, sanal cüzdanlar gelecek.
Hepsi tarih olacak
Baş döndüren hızla gelişen teknoloji, önümüzdeki 20 yılda pek çok ürün ve eşyayı tarihe karıştıracak
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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