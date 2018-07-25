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20’nci yaş gururu

20’nci yaş gururu
ASSAN Foods, 20'nci yılını ve sezonun ilk domateslerinin fabrikaya gelişini özel bir törenle kutladı. Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ve Assan Gıda Genel Müdürü Hakan Koçoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Susurluk'taki törende, çifçilere başarı plaketi verildi. , "İki tesisimizde ürettiğimiz 300'den fazla ürün çeşidimizle 4 kıtada, 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 'nin ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde en büyük üreticisiyiz" ifadesini kullandı.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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