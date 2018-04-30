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barışı sevindirecek

barışında yol haritası netleşti. Kayıt belgesi alanın evi, işyeri yıkılmayacak. Kayıt bedeli yapı maliyeti, arsa değerinin üzerinden belirlenecek. Abonelik sorunu bitecek. 2017 sonrası yapılan konutlar yararlanamayacak.

İmar barışı sevindirecek
Milyonlarca vatandaşın gözü, Başbakan Binali Yıldırım'ın 10 gün içinde açıklanacağını söylediği barışına çevrildi. Yaklaşık 12 milyon konutun mülkiyet, imar, ruhsat sorunu çözülecek. Çalışmaya göre öncelikli başlıklar şöyle olacak:

● Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce yapılan konut ya da işyerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvurulacak.

● Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak.

● Başvuru bu yılın sonunda bitecek, süre 1 yıl uzatılabilecek.

● Yapı maliyeti ve arsa değerinin toplamı üzerinden yüzde 3 kayıt bedeli yatırılması öngörülüyor.

● Yapı kayıt belgesi alanların binaları yıkılmayacak.

● Cezalar iptal edilecek, elektrik, su, doğalgaz bağlantısı hemen yapılacak.

● Apartman arsa olarak göründüğü için bağımsız birim tapusu alınamıyor. Bu sorun da giderilecek.

● Usulsüz uygulamaların olmaması için belediyelerden uydu görüntüleri, fatura kayıtları başta olmak üzere tüm bilgiler istenecek.

Hazal ATEŞ
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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