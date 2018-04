Hayaldi gerçek oldu

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak 2003'ten bu yana ülkemizin ulaştırma altyapısını geliştirmeye yönelik çok büyük projeleri hayata geçirdik. Bakanlık olarak 2003 yılından bu yana kamu özel işbirliği çalışmaları dahil olmak üzere toplam 474,3 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdik. 2003 yılında 1.714 km'si otoyol olmak üzere toplam 6.101 km olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 26 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bölünmüş yol ile bağlı il sayımız 2003 yılında 6 iken 76 oldu ve 2019 yılında 81 ilimizin tamamını bölünmüş yollar ile birbirine bağlamayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki tarihi 1,5 asır geriye kadar uzanan Demiryolu sektörü, Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk'ün başlattığı seferberlikle 1940'lı yıllarla kadar büyük bir gelişme kaydetmiştir. Bunu takip eden yıllarda durma noktasına gelen demiryolu çalışmaları, 2003 yılından itibaren sektör olarak tekrar öne çıkarılmıştır. Son 15 yılda altyapısının geliştirilmesine verilen önem ile demiryolu ağımız 11 bin km'den 12 bin 608 km'ye ulaşmıştır. Çoğu, yapıldığı günden bu yana el değmeyen mevcut demiryolu ağının 11 bin 250 km'sinin komple bakım ve yenilemesi yapılmıştır. Elbette ülkemizin prestij projelerinden biri olan yüksek hızlı tren hatları da inşa edilip hizmete verilerek Türkiye Avrupa'nın 6. Dünyanın ise 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi olmuştur. 15 yılda 1.213 km hat uzunluğuna sahip; Ankara- Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya- Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı demiryolu hatları tamamlanarak hizmete açılmıştır. Proje aşamasında olan ve yapımı devam eden önemli hızlı tren hatları ile; tüm kesimlerinde altyapı yapım çalışmalarına büyük hızla devam edilen Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattının tamamlanmasıyla ülkenin en büyük 3 şehri yüksek hızlı tren hatları ile birbirine bağlanmış olacaktır. Bursa-Bilecik hızlı demiryolu hatlarının tamamlanması ile birlikte ise; Bursa; İstanbul, Eskişehir ve Ankara'ya bağlanacaktır. Ankara-Bursa arası 2 saat 15 dakika, Bursa-Eskişehir arası 1 saat ve Bursa-İstanbul ise 2 saat 15 dakika olacaktır. Yapımı devam eden Ankara-Sivas yüksek hızlı tren ve Sivas-Erzincan hızlı tren hatlarının, proje ve ihale çalışmaları devam Halkalı-Kapıkule ve Erzincan- Erzurum-Kars hızlı tren hatlarının tamamlanmasıyla; Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı koridorumuz Asya ile Avrupa arasında kesintisiz olarak hızlı tren bağlantısını sağlamış olacaktır.









Demiryolu sektöründeki projelerde yapım sürelerinin uzun olması nedeniyle pek çok çalışma henüz hayata geçirilememiş olmakla birlikte yakın gelecekte yapımı devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla demiryolu ağı uzunluğumuz 2023 yılında 25 bin km'ye çıkacaktır. Havacılık alanında adeta bir devrim gerçekleştirdik. 2003 yılından bu yana yürütülen çalışmalarla iç hatlarda sivil trafiğe açık aktif havalimanı sayımız 26'dan 55'e çıkarılmıştır. Dış hatlarda ise 2003 yılında 2 Havayolu işletmesi ile 50 ülkede 60 noktaya sefer düzenlenirken, 2017 yılı sonu itibariyle 6 Havayolu İşletmesi (tarifeli yolcu seferleri) ile 119 ülkede 296 noktaya ulaşılmıştır. "Dünyada Ulaşamadığımız Hiçbir Nokta Kalmayacak" hedefiyle hareket eden Türk Sivil Havacılığı sayesinde dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkesi olarak kabul edilmektedir. Bu gelişmeler gölgesinde 2003 yılına 34,4 milyon olan yolcu sayısı 2017 yılında % 465 artışla, rekor kırılarak 195 milyona ulaşmıştır. Ülkemizde yaşayan tüm nüfus için her 100 km mesafede bir havalimanı bulunması hedefinin büyük oranda gerçekleşmesi, havayolu ile yolcu ve kargo taşımacılığının sağladığı sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik katkının sağlanması için yeni havalimanları projelerimize de devam edilmektedir. Ulaşım sektörünün en önemli ayaklarından biri olan denizcilik sektöründe de Türk denizciliği son 15 yılda atılan adımlarla uluslararası sularda daha etkin bir konuma gelmiştir. Denizciliğin gelişmesi için gerek mevzuatta gerekse sektörel faaliyetlerde devlet, öncü ve destekçi rolünü etkin şekilde kullanmaktadır. Bahsi geçen teşvik sayesinde ülkemiz "Denizci Devlet Denizci Millet" kimliğini bugün tekrar kazanmıştır. Denizciliğimizin her alanında olduğu gibi Türk sahipli deniz ticaret filomuz kayda değer bir artış göstererek 2003 yılında 8,9 milyon DWT olan kapasite 2017 yılında 29,3 milyon DWT'lik kapasite ulaşmıştır. 2003 yılında 37 adet tersane ve 550.000 DWT proje kapasitesi varken, 2017 yılında 78 adet tersane ve 4,46 milyon DWT proje kapasitesine ulaşıldığı görülmektedir. 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat yapmayı hedefleyen ülkemizin bu hedefe ulaşabilmesi için ihtiyaç duyacağı büyük ölçekli liman yatırımları hayata geçirilmektedir. Üç büyük denizimize 3 büyük liman hedefine ulaşmak için İzmir Çandarlı, Zonguldak Filyos Limanlarının hayata geçirilmesi ve Mersin Konteyner limanının geliştirilmesi için çalışılmaktadır. Bu kapsamda; Kuzey Ege Çandarlı Limanı: Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise 10'uncu büyük konteyner limanı olarak planlanan Çandarlı Limanı; Avrupa ile Orta Doğu arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanan kombine taşımacılık zincirinde, aktarma merkezi olarak planlanmıştır. Filyos Limanı ile Batı Karadeniz'de kuzey-güney aksında kombine taşımacılık hizmeti verecek bir liman kompleksinin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Filyos Limanı Projesi aynı zamanda geri sahasında oluşturulması planlanan Sanayi Bölgesi faaliyetleri nedeniyle Bölgesel Kalkınma Projesidir. Yıllık 25 milyon ton kapasitesiyle Batı Karadeniz illerinin gelişimi ve kalkınmasında önemli bir ivme oluşturacaktır. Haberleşme Sektörünün toplumunun aynası olduğunun ve ülkelerin kalkınmasında oynadığı rolün bilinciyle 2003 yılından bu yana, sektörün gelişimine yönelik belirlediğimiz politikalar, bu politikalar kapsamında yaptığımız düzenlemeler ve gerçekleştirilen yatırımlarla bilişim hizmet ve teknolojilerinin hayat standartlarını yükselten kolaylıklarından her vatandaşımızın faydalanmasını amaçlayan faaliyetlerimiz aralıksız sürmektedir. Türkiye'nin bilişim dünyasında yerini alması, hatta öncü ülkeler liginde yer alması için önemli yatırımlar yapıldı. Adeta bilişim ve haberleşme dünyasının üzerine titrendi. Dünyanın en iyi genişbant internet altyapılarından biri ülkemizin 780 bin metrekaresine kuruldu. 2002 yılında yok denilecek kadar az olan geniş bant internet abonesi sayısı 2017 yılı sonu itibarıyla 68,9 milyona ulaştı. Fiber altyapı uzunluğu 325 bin kilometreyi geçti.







Yurtdışı internet çıkış kapasitemiz 20 gigabit iken, tam tamına 477 kat artarak 9.3 terabite çıktı. Yine dünyanın en hızlı 4,5G haberleşme altyapılarından biri Türkiye'ye kuruldu. Sektörün önünü açacak yasal düzenlemeler hayata geçirildi, Sektöre yönelik her türlü adımda sektör paydaşları ile birlikte hareket edildi. Vergiler düşürüldü, fiber yatırımının yaygınlaştırılması ve hızlandırılması için geçiş hakkı ve tesis paylaşımına yönelik düzenlemeler yapıldı. Şu anda da ihtiyaca göre ilave düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. Her türlü bilgi iletişim teknolojilerine yönelik politikalarla ilgili stratejiler belirlendi, adil rekabet ortamı yaratıldı. Bununla birlikte tüketici haklarının korunmasına yönelik önemli tedbirler de alındı. Sektörün 15 yılda 5 katın üzerinde büyümesi sağlandı. Türkiye'nin haberleşme teknolojilerini en verimli kullanan ülkeler arasına girmesi için genç nüfusumuzun bilgisayar okuryazarı olması hususunda çalışmalar yapıldı. Özellikle bilişim ve telekomünikasyon sektörüne yönelik her adımda Ar-Ge yatırımı ve yerlilik şartları getirildi. Hedefimiz; 2023 yılına kadar yapılacak yatırımlarla karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ve haberleşme alt yapısıyla ülkemizi lojistikte bulunduğu bölgenin merkezi ve en önemli ulaşım koridoru haline getirmektir.

ZAFER ŞAHİN