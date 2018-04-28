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300 koyun için düğmeye basıldı

300 koyun için düğmeye basıldı
Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 300 koyun projesinin hafta sonu 'ta başlayacağını bildirdi. Koyunları alacak kişinin köyde yaşaması gerektiğini hatırlatan Fakıbaba, "Köyde yaşayacak, ahırı olacak, merası olacak, hayvancılıkla iştigal etmiş olacak" dedi. Proje kapsamında kredinin Ziraat Bankası tarafından ödeneceğini vurgulayan Bakan Fakıbaba, bunun 1 yılı geri ödemesiz 6 yıl da ödeneceğini ifade etti. Projenin bu yıl 500 bin koyun ile başlayacağını kaydeden Fakıbaba, 250 bin düve projesini de 10 Mayıs'ta 'dan başlatacaklarını belirtti.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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