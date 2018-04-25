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çiftçiye 30 bin lira hibe

Genç çiftçiye 30 bin lira hibe
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, kırsal kalkınma destekleri kapsamında çiftçi projeleri için destek başvurularının 30 Nisan'da sona ereceğini belirterek, "Genç çiftçi desteğinin bu yıldan sonra da devam etmesi sektörü açısından önem arz etmektedir" dedi. Proje ile kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, çalışmalarına 30 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. Başvurular Tarım Bakanlığı'na yapılacak.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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