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Minibüsçünün vergi sorunu bitiyor

Minibüsçünün vergi sorunu bitiyor
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, "MTV Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi, son torba yasayla 'ye gönderildi. Yeni yapılacak düzenlemeyle, her araç sahibi ruhsatında ne yazıyorsa onun vergisini ödeyecek. Minibüslerden alınan otobüs vergisi sorunu bitiyor" dedi.
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