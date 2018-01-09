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1 derece ile 1 milyar tasarruf

1 derece ile 1 milyar tasarruf
Türkiye Dağıtıcıları Birliği Derneği Başkanı Yaşar Arslan, alınacak küçük ama etkili önlemlerle doğalgazda önemli tasarruf sağlanabileceğini belirtti. Arslan, "Avrupa ülkelerinde konfor sıcaklığı 19-21 derecelerde, Türkiye'de ise 23-24 derecede. Evlerde konfor sıcaklığının bir derece azaltılması yüzde 6-7 tasarruf sağlayarak, doğalgaz faturasını yılda 75 lira azaltır. Türkiye genelinde ise bu rakam yıllık 1 milyar liranın cebimizde kalması anlamına gelir" dedi.
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