1 derece ile 1 milyar tasarruf

Türkiye Doğal GazDağıtıcıları BirliğiDerneği Başkanı YaşarArslan, alınacak küçükama etkili önlemlerledoğalgazda önemli tasarrufsağlanabileceğini belirtti.Arslan, "Avrupa ülkelerindekonfor sıcaklığı 19-21derecelerde, Türkiye'de ise23-24 derecede. Evlerdekonfor sıcaklığının birderece azaltılması yüzde 6-7tasarruf sağlayarak, doğalgazfaturasını yılda 75 lira azaltır.Türkiye genelinde ise burakam yıllık 1 milyar liranıncebimizde kalması anlamınagelir" dedi.
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