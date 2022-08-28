YÖKDİL2 soruları ve cevapları 2022! 28 Ağustos YÖKDİL soruları nasıldı zor mu, kolay mıydı? YÖKDİL yorumları TWİTTER! YÖKDİL2 soru kitapçığı ve CEVAP anahtarı

YÖKDİL2 soruları ve cevapları ve 28 Ağustos YÖKDİL yorumları yoğun olarak araştırılıyor. Bugün gerçekleştirilen sınavda adaylar İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerindeyse sadece sosyal bilimler alanındaki testlere tabii tutuldu. Sınavın sona ermesiyle birlikte YÖKDİL2 soru kitapçığı ve CEVAP anahtarı ve YÖKDİL sorularının zor mu kolay mı olduğu hakkında araştırmalar arttı. İşte detaylar...
YÖKDİL 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
28 Ağustos 2022 tarihinde 81 il genelinde ÖSYM tarafından uygulanan YÖKDİL 2 sınavının sonuçları 16 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sonuçlarını TC. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
YÖKDİL 2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
YÖKDİL2 sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. ÖSYM genellikle sınavın bitiminden bir kaç saat sonra kitapçığı yayımlıyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.