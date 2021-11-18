Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? Bu sene 15 tatil ne zaman 2021 - 2022? Ocak tatili kaç gün sürecek? Bakan Özer...

BAKAN ÖZER'DEN ARA TATİL MESAJI!

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ara Tatil nedeniyle vido mesaj yayınladı. Bakan Özer, çocuklar ve Türkiye için her türlü tedbiri alarak okulları açık tutma kararlılığıyla 6 Eylül'de başlattıkları Yüz Yüze Eğitim sürecine 15-19 Kasım'ı kapsayan 9 günlük 'ara tatil' ile mola vereceklerini belirtti.

Ara tatilin sağlıkla geçmesini temenni eden Özer, "Bildiğiniz gibi 1,5 yılı aşkın uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de sınıflarımızda buluştuk. Geride bıraktığımız bu 2 aylık süreçte hepinizin üstün gayret ve dikkatiyle yüz yüze eğitime ülkemiz genelinde büyük bir özenle devam etmeyi başardık. Bu başarıda şüphesiz, Covid-19 salgınına karşı sizlerin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin aldığı olağanüstü tedbirlerin; aşılanma konusunda gösterilen fevkalade hassasiyetin büyük katkısı var. Her türlü desteğiyle yüz yüze eğitim kararımızı sürdürmemize katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ara tatilde de Covid-19 tedbirlerini elden bırakmama uyarısında bulunan Özer, "Tatilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına göstereceğiniz hassasiyet yüz yüze eğitime sağlıkla devam edebilmemizi doğrudan etkileyecektir. Biliyoruz ki ara tatilin sonunda, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz" diye konuştu.

''YİNE Mİ DEĞİŞTİ' DEVRİ BENDE OLMAYACAK''

MEB milyonlarca öğrenci için harekete geçti. Yüz yüze eğitim süreci ile ilgili yeni gelişmeler kamuoyu ile paylaşıldı. Eğitim editörleriyle buluşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli açıklamalarda bulundu: Eğitimde 'Yine mi değişti' devri bende olmayacak. İnsanları tedirgin edecek adımlar atılmayacak. Pandemi sürecinde aileye çok yük bindirildi, yanlış yapıldı.''

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer "İnsanları tedirgin edecek adımlar atılmayacak" vurgusu yaparak eğitimde birçok kritik konuda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da eğitim editörleri ile bir araya gelen Bakan Özer 'Eğitim yine mi değişti dedirtmeyecek' bir dönemin başladığını ifade etti. "Sözlerle değil yapılan işlerle gündem olacağız" ifadelerini kullanan Özer'in açıklamaları özetle şöyle:

''4 temel konu üzerinde yoğunlaşacağım. Okul öncesine yatırım, imkân farklılıklarını kaldırmak, öğretmen eğitimi ve meslek lisesi... Eğer bunları çözersek sıkıntılar büyük oranda ortadan kalkar. 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 78. Ancak 3 yaş grubunda yüzde 14; 4 yaş grubunda ise yüzde 35'ler seviyesinde... 2022 sonuna kadar 3 yaş grubundaki okullaşma oranını %14'ten %50'ye, 4 yaştaki okullaşma oranını %35'ten %70'lere, 5 yaştaki okullaşma oranını ise %78'den %100'e çıkarmayı hedefliyoruz. 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak. Yapılacak atamalarımız bu rakamlara göre şekillenecek.