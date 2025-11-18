21–31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan VGM burs başvurularının üzerinden 18 gün geçmesinin ardından, üniversite öğrencilerinin meraklı bekleyişi sona erdi. Başvuru yapan adaylar, bugünden itibaren sonuç ekranına erişerek burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. İşte 2025 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı!
VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025 yılı üniversite burs başvuru sonuçlarını resmen duyurdu. Başvuru sürecini tamamlayan binlerce öğrenci, uzun süredir bekledikleri sonuçlara artık erişebiliyor.
BURS MİKTARI NE KADAR?
2025 yılı Ocak ayı itibarıyla VGM burs tutarları güncellenmiştir. Buna göre; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 1.250 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 3.000 TL burs ödemesi yapılacaktır. Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri de yine aylık 3.000 TL tutarında burs desteği almaya hak kazanacaktır.