(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ÖĞRENCİLERE BURS ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Burs kazanma hakkı elde eden öğrencilerin ödemeleri, öğrenim gördükleri ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte öğrencilerin, gerekli belgelerle birlikte kendi adlarına açılmış banka hesabına ait dekontu ilgili Bölge Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Bulunduğunuz ilçede Vakıf Katılım Bankası şubesi varsa, hesabın buradan açılması önerilir. Şube bulunmayan yerlerde ise herhangi bir kamu bankasında öğrenci adına hesap açılabilir.