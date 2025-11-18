PODCAST CANLI YAYIN

VGM burs sonuçları açıklandı! 2025 VGM burs sonuçları nereden öğrenilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvurularına ilişkin sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler sorgulama ekranına çevrildi. Başvuru yapan binlerce üniversite öğrencisi, burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için VGM’nin sonuç sayfasına erişmeye başladı. İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı!

21–31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan VGM burs başvurularının üzerinden 18 gün geçmesinin ardından, üniversite öğrencilerinin meraklı bekleyişi sona erdi. Başvuru yapan adaylar, bugünden itibaren sonuç ekranına erişerek burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. İşte 2025 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı!

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025 yılı üniversite burs başvuru sonuçlarını resmen duyurdu. Başvuru sürecini tamamlayan binlerce öğrenci, uzun süredir bekledikleri sonuçlara artık erişebiliyor.

VGM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BURS MİKTARI NE KADAR?
2025 yılı Ocak ayı itibarıyla VGM burs tutarları güncellenmiştir. Buna göre; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 1.250 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 3.000 TL burs ödemesi yapılacaktır. Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri de yine aylık 3.000 TL tutarında burs desteği almaya hak kazanacaktır.

ÖĞRENCİLERE BURS ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?
Burs kazanma hakkı elde eden öğrencilerin ödemeleri, öğrenim gördükleri ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte öğrencilerin, gerekli belgelerle birlikte kendi adlarına açılmış banka hesabına ait dekontu ilgili Bölge Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Bulunduğunuz ilçede Vakıf Katılım Bankası şubesi varsa, hesabın buradan açılması önerilir. Şube bulunmayan yerlerde ise herhangi bir kamu bankasında öğrenci adına hesap açılabilir.

Burs ödemeleri, her ödeme döneminde aylık olarak en geç ayın 10'una kadar öğrencilerin banka hesaplarına aktarılır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü'nün iletişim bilgilerine VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

2025 VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından VGM burs ödemelerine ilişkin soruya verilen yanıt:

"Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. İkamet ettiğiniz ilçede Vakıf Katılım Bankası Şubesi varsa öğrenci adına Vakıf Katılım Bankasından hesap açılması önerilir. Ancak yakınınızda Vakıf Katılım Bankası şubesi bulunmuyorsa herhangi bir kamu bankasından da öğrenci adına hesap açtırılabilir.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir."

