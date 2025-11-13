PODCAST CANLI YAYIN

TUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri ne zaman? ÖSYM ile TUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih süreci resmen başladı. Peki TUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM, TUS ek yerleştirme takvimini açıkladı. Ek yerleştirme sürecinde, 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen esaslar ve kurallar geçerli olacak. TUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri ne zaman?

TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2025-TUS 2. Dönem ek yerleştirme tercih süreci bugün itibarıyla başladı ve 19 Kasım'a kadar devam edecek. Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte ais.osym.gov.tr resmi sitesinden gerçekleştirebilir.

Adaylar, 13 Kasım 2025 tarihi saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak tercih işlemlerini bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Ek yerleştirme tercih süreci, 19 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Ek yerleştirme işlemleri, 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen esaslar ve kurallar çerçevesinde yürütülecek. Adayların tercih yapmadan önce, kılavuzda yer alan genel bilgiler ile kontenjan tablolarını dikkatle incelemeleri önem taşıyor. İlgili bilgilere ve tablolara ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bağlantı üzerinden ulaşılabiliyor.

