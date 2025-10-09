PODCAST CANLI YAYIN

HMGS/2 sonuç ekranı 2025: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? Kazanmak için kaç puan gerekiyor?

Hukuk dünyasında kariyer hedefleyen binlerce aday, 2025 yılının ikinci Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçlarını bekliyor. Hukuk alanında mesleki yolculuğun ilk eşiği sayılan sınav, adaylara hakimlik-savcılık sınavlarına katılma, avukatlık ya da noterlik stajına başlama hakkı kazandırıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan HMGS/2 sınavının sonuçları, resmi takvime göre 23 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

Sınavda, her biri hukuk alanındaki temel bilgi ve yetkinlikleri ölçmeyi amaçlayan 120 soruluk test uygulandı. Adaylara toplam 155 dakika süre tanındı.

70 Puan Barajı Kariyerin Kapısını Açacak

HMGS'de başarı için belirlenen baraj puanı 70. Bu eşiği aşan adaylar, hukuk mesleklerinde uzmanlaşmanın kapısını aralayacak. 70 puan ve üzeri alanlar, hakimlik-savcılık sınavlarına katılma hakkının yanı sıra avukatlık ve noterlik stajına başvuru imkanı elde edecek.

Sınavın zorluk düzeyi ve aday yoğunluğu göz önüne alındığında, 70 puan barajını geçmek hem bilgi hem de strateji gerektiriyor.

16 Bin 240 Aday Ter Döktü

2025-HMGS/2 oturumuna 16 bin 240 aday katılım sağladı. Aynı gün yapılan 2025-İYÖS (Uluslararası Öğrenci Sınavı) uygulamasında ise 1267 aday ter döktü. ÖSYM, iki sınavın da güvenli ve sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

