HMGS/2 sonuç ekranı 2025: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? Kazanmak için kaç puan gerekiyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan HMGS/2 sınavının sonuçları, resmi takvime göre 23 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

(Takvim Foto Arşiv) Sınavda, her biri hukuk alanındaki temel bilgi ve yetkinlikleri ölçmeyi amaçlayan 120 soruluk test uygulandı. Adaylara toplam 155 dakika süre tanındı.