HMGS/2 sonuç ekranı 2025: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? Kazanmak için kaç puan gerekiyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan HMGS/2 sınavının sonuçları, resmi takvime göre 23 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
Sınavda, her biri hukuk alanındaki temel bilgi ve yetkinlikleri ölçmeyi amaçlayan 120 soruluk test uygulandı. Adaylara toplam 155 dakika süre tanındı.
70 Puan Barajı Kariyerin Kapısını Açacak
HMGS'de başarı için belirlenen baraj puanı 70. Bu eşiği aşan adaylar, hukuk mesleklerinde uzmanlaşmanın kapısını aralayacak. 70 puan ve üzeri alanlar, hakimlik-savcılık sınavlarına katılma hakkının yanı sıra avukatlık ve noterlik stajına başvuru imkanı elde edecek.